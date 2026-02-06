БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

От Милано до Кортина: Време е за най-голямото спортно събитие - Зимните олимпийски игри в Италия

от БНТ , Репортер: Калин Гугов
Чете се за: 04:10 мин.
Зимни
Церемонията по откриване на Игрите започва в 21:00 часа и ще бъде предавана на живо по БНТ 1 и БНТ 3. 

калин новини
Броените часове остават до официалното откриване на 25-те Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. За четвъртото си домакинство на олимпийски игри, организаторите от Италия обещават грандиозно шоу, което ще се проведе на 4 различни места.

Церемонията започва в 21:00 часа и ще бъде пряко предавана по БНТ 1 и БНТ 3.

Италия е готова да посрещне най-големия спортен форум. Арката на мира в Милано ще бъде сърцето на олимпийския дух през следващите дни и седмици. Тя ще бъде озарена от олимпийски огън след броени часове. Вчера огънят пристигна в Милано след над двумесечна обиколка в Италия. Довечера факелът ще премине отново по улиците на града, а след това ще ознаменува най-знаковия момент на Игрите - запалването на огъня.

Церемонията по откриването на Игрите ще има и българско участие. В Милано е Александра Фегин, която ще бъде знаменосец на нашата държава. На трибуните ще бъде както президентът на Република България Илияна Йотова, така и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

"Мога да кажа, че се вълнувам сигурно повече, отколкото състезателите, защото това е един невероятен спектакъл, най-вдъхновяващото, най-вълнуващото събитие, гледано от цял свят. Това са най-добрите в света спортисти, сред които са и 20-те наши атлети, които ще ни представят на тези Зимни олимпийски игри. Всеки един от тях би могъл да бъде на подиума, всеки един от тях би могъл да бъде в призовата шестица. Пожелавам го от сърце. Олимпийските игри са много различни състезания, но нека да имат своя ден. Нека да покажат воля, да покажат най-вече желание за победа. Те го могат", коментира Лечева пред камеранта на БНТ в Милано.

Домакините обещават грандиозно шоу на "Сан Сиро". По време на церемонията ще участват световни звезди, като Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини и още редица световни и италиански знаменитости. Церемонията стартира в 21:00 ч. на живо в ефира на БНТ и на сайта ни.

Първото предаване на БНТ "Днес на Игрите" ще има премиера тази вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Специален гост на водещите Радостин Любомиров и Александра Жекова ще бъде единствената българка с три олимпийски отличия от зимни игри Евгения Раданова.

В Кортина д'Ампецо ще дефилира другата част от българската делегация. Приготовленията продължават, с изключителен естествен декор, където ще се разиграят най-важните събития. По-скромна част от церемонията ще се проведе именно в подножието на Доломитите, но също ще има и кратък парад на нациите, като повечето делегации имат свои представители и в Кортина д'Ампецо. Сред тях са и нашите биатлонисти и Владимир Илиев, който ще носи флага на България. За него това ще бъде пето участие на зимни олимпийски игри.

Вижте повече от прякото включване на нашите репортери в Италия Калин Гугов и Стефан Георгиев във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #българи юнаци #Весела Лечева

