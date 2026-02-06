БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Запази

Късно снощи депутатите решиха да има до 20 секции в държавите извън ЕС и извън дипломатическите мисии

След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки след окончателните промени в Изборния кодекс, с които секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20. Това изрази председателят на ЦИК Камелия Нейкова на базата на опита от вота през 2017 година, когато секциите бяха 35. Вече се чуват и политически призиви към президента Илияна Йотова да наложи вето върху промените.

След 10 часа, няколко почивки и опити за игра с кворума – изборните правила бяха променени. Напрежението се породи при гласуването. Причината: предложението на ГЕРБ секциите зад граница в страните извън ЕС да бъдат 30 вместо 20 не беше прието.

05.02.2026 г.

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Понеже не са 35, вие отхвърлихте 30, за да останат 20."

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Какво сочиш с пръст напред като сте пълни измамници от 20 да ми ги правите на 30. Оставете ги 100."

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Вие играете за всичко или нищо. Винаги откакто се помня вие получавате нищо."

Елисавета Белобрадова - ПП-ДБ: "Единствено ползвате този приом, за да си измиете лицата."

Така предложението за 20 секции на "Възраждане" беше прието.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "Ние ще спрем 30 000 гласа под строй и контролирано за "Ново начало", пък и за другата партия – АПС. То няма разлика между тях двете. Никога не бихме участвали в каквито и да било обещания, договорки или нещо подобно. Нашата цел е българските избори за българския парламент да бъдат честни."

АПС очакват по-висока избирателна активност, въпреки промените.

Джейхан Ибрямов - депутат от ПГ на АПС: "Вместо да ограничат, още повече насъскват българския избирател да излезе и да гласува. И то тук отправям своя призив към президентската институция за Изборния кодекс – нека прегледат приетите изменения и да наложи вето."

Решението за секциите е политическо, заяви в студиото на "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Държавите, които са засегнати от намаляването на броя на избирателните секции извън ЕС са три: Великобритания, САЩ и Турция. А всъщност, ако говорим цялостната картина каква е – измежду всички 57-58 държави, в които имаше избирателни секции извън страната на последните парламентарни избори, само в 8 от тях имаше повече от 20 секции."

Кадрите помнят опашките от 2017 г. И очакванията сега:

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Ще има струпване пред някои избирателни секции в зависимост от желанието на избирателите да гласуват. Интересен факт е, че когато секциите са били 35, са гласували повече избиратели във Великобритания. Когато секциите бяха 112, са гласували по-малко."

След безпрецедентното решение на Конституционния съд от миналата година, ЦИК изпратили множество предложения за промени в изборните правила, свързани с опростяване на протоколите и назначаване на комисиите. Законодателят не ги възприел. Още отлежават. Нейкова сподели и за отношенията с другите институции.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "ЦИК изпраща сигнали до прокуратурата за изборни нарушения. Имахме случай, при който едва ли не на ЦИК ѝ беше направена забележка в едно постановление на прокурор, че видиш ли това не било с висока обществена опасност, та ЦИК да активира прокурор."

След като на миналите избори имаше изчезнали чували с бюлетини, някои от тях по-късно намерени, от ЦИК са взели мерки.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Когато предават чувала с изборните книжа на комисията, определена от кмета, от служители от общинската администрация да има двустранен протокол. СИК да е вписала какво точно предава, какво е съдържанието на чувала."

снимки: БТА, БНТ

Само за 10 години от 2014 до 2024 година Изборният кодекс беше променен около 30 пъти. Изводът – остава за избирателите.

Автори: Милена Кирова, Николай Минков

#изборни секции в чужбина #51-о Народно събрание #изборни правила #промени в Изборния кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Политика

Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в чужбина да гласуват
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в чужбина да гласуват
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
Корнелия Нинова: БСП е в насипно състояние Корнелия Нинова: БСП е в насипно състояние
Чете се за: 02:02 мин.
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ