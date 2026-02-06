След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите

Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки след окончателните промени в Изборния кодекс, с които секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20. Това изрази председателят на ЦИК Камелия Нейкова на базата на опита от вота през 2017 година, когато секциите бяха 35. Вече се чуват и политически призиви към президента Илияна Йотова да наложи вето върху промените.

След 10 часа, няколко почивки и опити за игра с кворума – изборните правила бяха променени. Напрежението се породи при гласуването. Причината: предложението на ГЕРБ секциите зад граница в страните извън ЕС да бъдат 30 вместо 20 не беше прието.



Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Понеже не са 35, вие отхвърлихте 30, за да останат 20." Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Какво сочиш с пръст напред като сте пълни измамници от 20 да ми ги правите на 30. Оставете ги 100." Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Вие играете за всичко или нищо. Винаги откакто се помня вие получавате нищо." Елисавета Белобрадова - ПП-ДБ: "Единствено ползвате този приом, за да си измиете лицата."

Така предложението за 20 секции на "Възраждане" беше прието.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "Ние ще спрем 30 000 гласа под строй и контролирано за "Ново начало", пък и за другата партия – АПС. То няма разлика между тях двете. Никога не бихме участвали в каквито и да било обещания, договорки или нещо подобно. Нашата цел е българските избори за българския парламент да бъдат честни."

АПС очакват по-висока избирателна активност, въпреки промените.

Джейхан Ибрямов - депутат от ПГ на АПС: "Вместо да ограничат, още повече насъскват българския избирател да излезе и да гласува. И то тук отправям своя призив към президентската институция за Изборния кодекс – нека прегледат приетите изменения и да наложи вето."

Решението за секциите е политическо, заяви в студиото на "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Държавите, които са засегнати от намаляването на броя на избирателните секции извън ЕС са три: Великобритания, САЩ и Турция. А всъщност, ако говорим цялостната картина каква е – измежду всички 57-58 държави, в които имаше избирателни секции извън страната на последните парламентарни избори, само в 8 от тях имаше повече от 20 секции."

Кадрите помнят опашките от 2017 г. И очакванията сега:

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Ще има струпване пред някои избирателни секции в зависимост от желанието на избирателите да гласуват. Интересен факт е, че когато секциите са били 35, са гласували повече избиратели във Великобритания. Когато секциите бяха 112, са гласували по-малко."

След безпрецедентното решение на Конституционния съд от миналата година, ЦИК изпратили множество предложения за промени в изборните правила, свързани с опростяване на протоколите и назначаване на комисиите. Законодателят не ги възприел. Още отлежават. Нейкова сподели и за отношенията с другите институции.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "ЦИК изпраща сигнали до прокуратурата за изборни нарушения. Имахме случай, при който едва ли не на ЦИК ѝ беше направена забележка в едно постановление на прокурор, че видиш ли това не било с висока обществена опасност, та ЦИК да активира прокурор."

След като на миналите избори имаше изчезнали чували с бюлетини, някои от тях по-късно намерени, от ЦИК са взели мерки.

Камелия Нейкова - председател на ЦИК: "Когато предават чувала с изборните книжа на комисията, определена от кмета, от служители от общинската администрация да има двустранен протокол. СИК да е вписала какво точно предава, какво е съдържанието на чувала."

Само за 10 години от 2014 до 2024 година Изборният кодекс беше променен около 30 пъти. Изводът – остава за избирателите.

