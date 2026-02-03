Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС

На второ четене правната комисия реши: в страните извън ЕС извън дипломатическите ни мисии да се гласува в до 20 секции. И това заседание на комисията не мина без напрежение, викове и обиди.

Предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите в страните извън ЕС до 20 срещна отпора на ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие". Всеки разчете мотивите на вносителите посвоему.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Да накаже онези български граждани, които на последните избори не са подкрепили "ДПС - Ново начало", съответно са оттеглили подкрепата си от ИТН. Ако ще се ограничават секциите, защо да не са 100?" Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "След като, госпожо Йорданова, сте управлявали 9 месеца с ДПС и сте гласували всичко с ДПС сега да говорите, че ние сме по някакъв начин обвързани с друго мнозинство, което включва ГЕРБ или ДПС е нереално, несъстоятелно и абсурдно." Калин Стоянов, депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Всеки български гражданин има право на глас. Това е основно конституционно право. Би следвало да се спре със спекулациите и с внушаването на неистини, че видите ли някой имал полза от това ограничаване на броя на секциите в чужбина." Явор Хайтов, депутат от ПГ на АПС: "Държим всеки един български гражданин, където и да се намира той, да му бъде предоставена възможността да гласува." Юлиана Матеева, депутат от ПГ на "Величие": "Вотът в Република Турция ще бъде пренесен с автобуси в България и по никакъв начин няма да бъде ограничен." Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Решението, което ще вземе НС, смятам, че трябва да осигури възможност на всички български граждани да гласуват. Към настоящия момент няма как ЦИК да прогнозира каква би била избирателната активност. Да факт е, че в някои секции има струпване на повече избиратели. Това се случи в Турция, във Великобритания."

Идеята на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат 100 не беше приета. Предложението на МЕЧ към страните от ЕС да се добавят Великобритания, Северна Ирландия, Съединените щати и Канада за разкриване на секции както до сега не беше прието.

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "И ви предавам от преди малко думите на Радостин Василев, с който се чухме по телефона: вероятно ще им и трибунал срещу вас." Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "Направи клипчето за ТикТок. Стига вече. Аман!" Бранимир Балачев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Опит така да имитира своя лидер на партия МЕЧ безпардонно, бих казал невъзпитано." Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Вие не знаете каква е разликата между ротативка и машина за гласуване." Бранимир Балачев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Аз знам, но вие не знаете. Престанете да имате този просташки тон." Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Когато правите просташки закони, ще имаме просташки тон."

Снимки: БТА

Депутатите решиха да отложат създаването на район чужбина от 1 януари 2028г.

Георги Кръстев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Няма в момента методика за определяне на мандати и поради това правоприлагащия орган в случая ЦИК в момента е в нарушение на закона."

Комисията отхвърли предложението на ПП-ДБ, при подаване на електронните заявления за гласуване ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез СМС на посочен телефон. Не беше приет и текстът декларацията по образец да се попълва и подписва пред секционната комисия.