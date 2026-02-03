БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На второ четене правната комисия реши: в страните извън ЕС извън дипломатическите ни мисии да се гласува в до 20 секции. И това заседание на комисията не мина без напрежение, викове и обиди.

Предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите в страните извън ЕС до 20 срещна отпора на ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие". Всеки разчете мотивите на вносителите посвоему.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Да накаже онези български граждани, които на последните избори не са подкрепили "ДПС - Ново начало", съответно са оттеглили подкрепата си от ИТН. Ако ще се ограничават секциите, защо да не са 100?"

Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "След като, госпожо Йорданова, сте управлявали 9 месеца с ДПС и сте гласували всичко с ДПС сега да говорите, че ние сме по някакъв начин обвързани с друго мнозинство, което включва ГЕРБ или ДПС е нереално, несъстоятелно и абсурдно."

Калин Стоянов, депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Всеки български гражданин има право на глас. Това е основно конституционно право. Би следвало да се спре със спекулациите и с внушаването на неистини, че видите ли някой имал полза от това ограничаване на броя на секциите в чужбина."

Явор Хайтов, депутат от ПГ на АПС: "Държим всеки един български гражданин, където и да се намира той, да му бъде предоставена възможността да гласува."

Юлиана Матеева, депутат от ПГ на "Величие": "Вотът в Република Турция ще бъде пренесен с автобуси в България и по никакъв начин няма да бъде ограничен."

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Решението, което ще вземе НС, смятам, че трябва да осигури възможност на всички български граждани да гласуват. Към настоящия момент няма как ЦИК да прогнозира каква би била избирателната активност. Да факт е, че в някои секции има струпване на повече избиратели. Това се случи в Турция, във Великобритания."

Идеята на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат 100 не беше приета. Предложението на МЕЧ към страните от ЕС да се добавят Великобритания, Северна Ирландия, Съединените щати и Канада за разкриване на секции както до сега не беше прието.

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "И ви предавам от преди малко думите на Радостин Василев, с който се чухме по телефона: вероятно ще им и трибунал срещу вас."

Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "Направи клипчето за ТикТок. Стига вече. Аман!"

Бранимир Балачев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Опит така да имитира своя лидер на партия МЕЧ безпардонно, бих казал невъзпитано."

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Вие не знаете каква е разликата между ротативка и машина за гласуване."

Бранимир Балачев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Аз знам, но вие не знаете. Престанете да имате този просташки тон."

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Когато правите просташки закони, ще имаме просташки тон."

Снимки: БТА

Депутатите решиха да отложат създаването на район чужбина от 1 януари 2028г.

Георги Кръстев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Няма в момента методика за определяне на мандати и поради това правоприлагащия орган в случая ЦИК в момента е в нарушение на закона."

Комисията отхвърли предложението на ПП-ДБ, при подаване на електронните заявления за гласуване ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез СМС на посочен телефон. Не беше приет и текстът декларацията по образец да се попълва и подписва пред секционната комисия.

#изборни секции #Изборен кодекс #правна комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ