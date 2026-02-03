БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
През януари: Отчитат ръст на цените при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги

Цветелина Катанска
Цените у нас продължават да растат и през първия месец на годината, сочат данните на НСИ

Цените у нас продължават да растат и през първия месец на годината, но с по-ниски темпове от края на 2025-а. Това показват първите данни за експресна инфлация обявени от НСИ.

Така през януари месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6 на сто. Увеличение има при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги. Поевтиняват обувките и дрехите, както и цените в секторите информация и комуникация.

Според данните на НСИ за последната година най-сериозно са поскъпнали развлеченията, спортът и културата, както и са се увеличили цените в ресторантите и хотелите.

При храните ръстът е над 4 на сто, при алкохола и тютюневите изделия над 6%, а за жилищни нужди разходите са скочили почти с 4 на сто. Тенденцията се запазва и на месечна база.

