БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази

Очакванията на икономисти са, че цените ще продължат да растат, но инфлацията няма да достигне двуцифрени числа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на услугите у нас все още не са достигнали своя пик и ще продължат да растат, прогнозират икономисти. Именно при услугите от началото на годината данъчните отчетоха и най-чести нарушения на Закона за еврото в посока неправомерно поскъпване. Очакванията на икономисти са, че тази година цените у нас ще продължат да растат с повече отколкото в останалите държави от еврозоната, но инфлацията няма да достигне двуцифрени числа, а ще повтори миналогодишната като максимум, а именно - 5%. Утре Националния статистически институт за първи път ще обяви и предварителна инфлация за януари само три дни след края на месеца.

С по-високи цени на едро започна тази седмица в сравнение с началото на миналата, показват данните на Държавната комисия за стокови борси тържища. За целия месец януари потребителската кошница е достигнала до 56 евро, при 52 евро на 5 януари. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците, при плодовете има леко поевтиняване.

Първите официални данни за инфлацията за януари ще бъдат обявени утре от НСИ. Това е така наречената флаш инфлация.

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Дава предварителна представа за състоянието и изменението на цените за месеца, за който се отнася."

Националната статистика е смятала пробно експресната инфлация през последните три месеца и тя не е показала сериозно разминаване с окончателната.

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Оценките показват, че в месеците всъщност няма изменение или те са много малки като отклонения."

Данните за бързата предварителна инфлация ще бъдат изчислени отново по двете методологии - българската и хармонизираната за целия Европейски съюз. Основната разлика е, че тази по нашенския индекс отчита спецификата на потреблението, а именно - че това, което българинът купува е различно от това, което купува европееца.

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Общо взето храните, стоките които потребяваме почти ежедневно, не само хранителни продукти но и безалкохолни напитки, те са с най-голямо тегло. Следват групите които са свързани с тютюневи изделия, алкохолни напитки."

Според икономистите увеличението на цените у нас ще продължи и през тази година с по-високи темпове от тези в останалата част на еврозоната. Докато там се залагат 2% инфлация, а потребителите очакват до 2,8 на сто, при нас очакванията са за двойно по-висок темп.

Андриян Николов, икономист в ИПИ: "Трябва да имаме предвид, че между усещането за инфлация и реалната инфлация има много големи разлики - най-вече защото хората виждат едни цени - тези в ресторанти, в хотелите, и в магазините, но по-често игнорират други които автоматично плащат."

Според експертите голяма роля за развитието на цените ще окаже бъдещата бюджетна политика и политическите решения.

Андриян Николов, икономист в ИПИ: "Виждам едно доста голямо желание на депутатите да се упражняват в икономически популизъм и всички обещания за тавани на цени, увеличение на заплати подклаждат от една страна очакването за инфлация, а от друга и формирането на такава в момента в който се конституира следващия парламент."

Очакванията са цените на услугите да продължат да растат с по-висок темп, от тези на храните.

Андриян Николов, икономист в ИПИ: "Там има доста по-голям динамизъм. Това особено ясно го виждаме при хотелите и ресторантите - те през последните две години са на чело на инфлацията като повишението на цените при тях е доста над тренда. Докато клиентското поведение позволява повишението на цените, няма причина бизнесите да се отказват от това си поведение."

Данните на държавната комисия по стокови борси и тържища показват, че се запазват сериозните разлики в цените за един ѝ същи продукт в различните градове у нас. Така например кашкавалът и каймата са най-евтини на едро в Добрич, а най-скъпи в Силистра.

#икономисти #Инфлация #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
2
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
3
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Сретение Господне е
5
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
6
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: България и еврото

България и еврото: Защита на единната европейска валута, история и ефект върху икономиката
България и еврото: Защита на единната европейска валута, история и ефект върху икономиката
Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората? Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората?
Чете се за: 03:10 мин.
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение
Чете се за: 04:10 мин.
Кристин Лагард поздравява България за първия ѝ месец като член на еврозоната Кристин Лагард поздравява България за първия ѝ месец като член на еврозоната
Чете се за: 01:10 мин.
Разплащаме се само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград? Разплащаме се само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград?
Чете се за: 00:57 мин.
От днес се разплащаме единствено в евро От днес се разплащаме единствено в евро
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Осем пострадали, сред тях две деца, при катастрофа на пътя Ямбол...
Чете се за: 01:07 мин.
Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ