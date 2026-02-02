Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове

Десетки са сигналите от клиенти на вече два козметични салона в Бургас за разпространени кадри от процедури в порносайтове. Полицията влезе на проверка в двата търговски обекта - единият в центъра на Бургас, а другият - в кв. "Меден рудник". Прокуратура образува досъдебно производство за извършено престъпление.

Над 50 са вече сигналите подадени от клиенти на два козметични салона в Бургас. Част от тях са се разпознали във вече изтеклите кадри в интернет пространството, други с притеснение следят дали няма да се окажат именно там. Сред най-смущаващите факти е, че сред заснетите клиенти има и непълнолетно момиче. Записите се разпространяват периодично в годините назад. Не е ясно откога и от кого. Именно това започна да разследва прокуратурата, която спешно образува досъдебно производство и днес в обектите влязоха разследващи.

Скриваме самоличността на това непълнолетно момиче, което открива свои голи кадри в порносайт, заснети по време на процедура за лазерна епилация.

"Пише какво ми било тялото, как съм изглеждала. Супер унизително за мен самата, защото аз се доверявам на този салон, а той така злоупотребява с моето доверие и съм супер разстроена, супер огорчена. Всичко в мен крещи: Ужас!"

Разказва, че камерите били почти незабележими и в цвета на стените.

"Посещавам този лазерен център почти три години и чак декември месец ги видях. Тези камери са точно над вратата, чисто бели са".

Семейството на потърпевшото момиче настоява собственичката на козметичното студио да бъде наказана.

майка на потърпевшото момиче: "Не можем да спим, не можем да ядем, плачем. Тя трябва да си понесе отговорността, защото тя е сложила тези камери там, не съм ги сложила аз, не са изтекли от мен." Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "В рамките на разследването, че ще се установи по какъв конкретен механизъм е извършвана престъпната деятелност – тоест кое конкретно лице или лица са имали достъп до заснетите видео кадри, регламентирани или не, кой от тях е извършвал конкретните действия по разпространение на материали, в кои сайтове са били публикувани същите."

Днес стана ясно, че изтичане на кадри има и от още един козметичен салон в Бургас, където също камери са заснели процедури на клиенти без дрехи. От обекта казват, че така наели помещението.

Галина Гайдарова, козметик в един от проверяваните салони: "Отишли сме да подадем сигнал, че някой е хакнал камерите. - БНТ: Кога разбрахте, че се е случило това? - Вчера разбрахме. Наличието на камери е само с охранителна цел. - БНТ: Но все пак са в тази стая където се извършват тези процедури? - Да и по принцип никой няма достъп до камерите."

потърпевша клиентка: "Според мен всички са замесени, не мисля, че е само хакерска атака. Тези камери са поставени с позволението на жената и със знанието на целия персонал." Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас: "Нелепо ми се струва, поне на мен, оправдание, че са свързани единствено с охрана, с оглед зловредния резултат, който е достигнат. Предстои да се изясни къде са локализирани самите доставчици на услугите, говорим за сайтовете, в които са разпространени материалите."

Прокуратурата ще иска съдействие от Интерпол и ФБР за разследването и за премахване на вече публикуваното съдържание. Към момента няма задържани.