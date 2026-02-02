БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:22 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Няма разрив между Европейския съюз и НАТО, заяви Кая Калас

Теодора Гатева
По света
Сигурността в Арктика е сред акцентите на конференция в Осло 

нато подкрепата украйна непоклатима
Няма разрив между Европейския съюз и НАТО - това каза Кая Калас - върховен представител на Евросъюза за външна политика и сигурност.

23 държави от европейското обединение са част и от Алианса. Ние работим заедно, ръка за ръка, и в допълнение на това, което Северноатлантическият пакт прави, каза още Калас.

Тя обаче добави, че Европа трябва да стане по-независима във военен аспект.

Калас е в Осло, където започна годишната конференция по сигурността. Войната в Украйна, апетитите на САЩ към Гренландия и ситуацията в Близкия изток ще бъдат сред акцентите в тазгодишното издание на форума. Конференцията е под надслов "Трансатлантическото партньорство се изправя пред новото нормално".

#Кая Калас #НАТО #ЕС

Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ) Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Над половин милион зрители в най-гледания момент от селекцията на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
