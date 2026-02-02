Генадий Гудков пред БНТ: Войната е средство за оцеляване на режима на Путин

Възможно ли е да бъде подписано примирие между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ? Генадий Гудков е скептичен по този въпрос. Той е бивш полковник от КГБ, понастоящем един от двигателите на руската опозиция в изгнание. Обявен е от Москва за чуждестранен агент.

Интервю на Евгения Атанасова.

- БНТ: Г-н Гудков, войната навлиза в четвърта година. Знаете ли колко души, колко руснаци са напуснали страната заради войната?

Генадий Гудков, Форум "Свободна Русия": Има различни оценки. Според последната оценка на британското разузнаване, които следят данните, са 1 600 000. Най-ниската оценка, която съм виждал, е около 800 000.

- На срещата "Валдай" Путин цитира данни за жертвите. Смятате ли, че това са реалните цифри? Имате ли потвърждаваща или опровергаваща информация? Колко души са загинали?

- Ние смятаме, че до миналата година бяха нещо от рода на 200 000. А днес реално мисля, че цифрата се върти някъде около 240 - 250 - 260 000 – само убити. Говоря само за убити на бойното поле. Това не включва хора, които са починали от раните си, от болест, не включва осакатените, които са три пъти повече. Ако съберем всичко това – руските загуби, ранени, убити, загубили трудоспособност и т.н., могат да се оценят на не по-малко от милион, близо милион души.

- А как руското общество приема тези загуби? Знаят ли, информирани ли са?

- Не, разбира се. Всичко това се скрива. За всяко огласяване на информация са предвидени жестоки наказания – затвор до 5, 7, 10 години. Това е приравнено едва ли не на държавна измяна. Но каква е ситуацията – за да разберете психологическия момент. Хората отиват за пари да убиват украинци. За много пари. Те идват от тези райони, където получават малки заплати, стандартът на живот е много нисък, има пиянство, безработица. Те подписват договор и отиват да убиват украинци на фронта. За много пари всъщност. Такива пари не биха могли да заработят през живота си. Такива хора обществото не ги жали, защото те сами са поискали да отидат, те сами са рискували. Искали са да изкарат пари, искали са да отидат там. Затова и няма такава скръб, няма го съчувствието, което се среща, когато хората отиват да защитават родината по дълг и загиват – тогава по съвсем друг начин се реагира на гибелта им. Въпреки че има, разбира се, и скрита мобилизация. Има определени елементи на принуда към подписване на договорите, особено тези момчета, които попадат много рано в армията.

- Но през тези четири години не научават ли хората по различни начини какво се случва? Променило ли се е отношението към войната?

- Първо, за войната да се говори е много опасно. Второ, хората, особено в големите градове, се стараят да не забелязват. Те са във вътрешна емиграция. Това се отнася за по-голямата част от населението. Защото когато анализираме кой поддържа войната и кой е против, активната подкрепа за Путин и активното неприемане на войната имат горе-долу равни дялове – примерно по 20 - 25%. Пълнолетното население, което поддържа Путин, не е по-малко от това, което е против войната. Останалите са във вътрешна емиграция. Не говорят за това, за тях война няма.

- Някои казват, че руската икономика е изтощена, други коментатори считат, че тя много добре се е адаптирала към военните условия. Каква е истината според вас?

- Вижте, когато казват, че икономиката на Русия е близо до колапс, това не е вярно. Руската икономика има множество проблеми. Съкращават се рязко отрасли от гражданския сектор – те са в много лошо състояние: строителство, жилищно и комунално стопанство, промишленост, селско стопанство. Но секторът на отбраната получава добро финансиране. Заради него темповете на руската икономика са нулеви, т.е. стагнация има, но не и провал. Провалът е за сметка на гражданските отрасли. Затова и се натрупват негативни предпоставки. Но Путин все още има резерв от устойчивост.

У нас има такъв съветски виц – идва малко момче при баща си и пита: "Тате, тате, поскъпна водката. Вярно ли е, че сега ще пиеш по-малко?" Той казва: "Не, сине, сега ти ще ядеш по-малко". Тоест парите за войната и да свършват, Путин ще намери откъде да ги вземе. Той взима от социални програми, от различни резерви. Създадена беше паралелна финансова система съвместно с Китай. Основата на тази финансово-платежна система е ВТБ (ВнешТоргБанк), която открива множество клонове в Китай и други страни. Там на практика са създадени паралелни, сиви, неконтролирани от световната финансова система платежни механизми, които могат да финансират цялата война, търговски обороти, терор, държавни преврати, намеса в избори – всичко, за което се сетите.

- А каква е реалната ситуация с войната? Има ли Русия действително преимущество?

- Работата е там, че в момента войната има главно дистанционен характер. Въоръжението е главно под формата на дронове, балистични ракети, с които се нанасят ударите. Но ако погледнем ситуацията на фронта, темпът на придвижване е от 7 до 15 метра в денонощие. При такива темпове войната се разтяга до безкрайни срокове. Няма как да се говори за преимущество на руската армия. Путин воюва за сметка на "пушечното месо" – на огромното количество хора, които са хвърлени на фронта. Украинците заявиха, че са достигнали брой на убитите и ранените от руската армия до 35 000 на месец. Сега смятат, че трябва да стигнат цифра от 50 000, защото Путин засега успява чрез увеличението на цените за наемниците да привлича около 45 000 - 47 000 договора на месец. Ако украинците постигнат целта от 50 000, руската армия ще започне да се топи. Путин има преимущество в едно – в жестокостта, в терористичните методи на водене на война: бомбардиране на жилищни квартали, инфраструктура, оставяне на хора без електричество, вода и отопление. Това е терор безусловно. Но въпреки това руската армия все още практически няма никакво преимущество на фронта. Украйна няма преимущество, защото Европа и САЩ не изпълняват докрай съюзническите си обещания. Путин няма повече сили за мащабни настъпателни операции. Войната влезе в задънена улица.

- А възможно ли е Путин да се съгласи на примирие под натиска на САЩ?

- Натиск няма. Администрацията на Тръмп подкрепя Путин. Те фактически му помагат да постигне пълна капитулация на Украйна. Притискат президента Зеленски да се съгласи на условията без отстъпки от страна на Путин. Това е деструктивна позиция. Тръмп помогна за укрепването на режима на Путин отвътре. В Русия започваше разкол на елита, но тази подкрепа го спря. Сега Путин се среща с Тръмп, със Си Дзинпин, с Моди, канят го на срещи на Г-20. Това укрепи властта му отвътре.

- И накрая – какво се случва с руската опозиция?