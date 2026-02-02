БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Едва 150 души дневно могат да преминат през пункта

Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел отвори отново граничния пункт "Рафа" между Газа и Египет, но има ограничения на придвижването. Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава, но едва 150 души дневно могат да преминат през пункта.

Влизането и излизането става с координация между Тел Авив, Кайро и мисия на Евросъюза. "Рафа" е основна врата на Газа за външния свят.

Пунктът "Рафа" отваря отново след месец май 2024 година, когато остана под израелски контрол. Пунктът беше основна точка за влизане на помощи за Газа. Израел заяви, че той ще бъде отворен само за палестинци, които желаят да напуснат опустошения от войната анклав, и за тези, които са избягали от боевете през първите месеци на войната и които искат да се завърнат.

Асмахан Абдел Атти, жител на град Газа: "Щастливи сме, че "Рафа" беше отворен, така че всичко, което ни липсваше през войната, да може да влезе. Имаме нужда от газ, храна, брашно, спринцовки, палатки, одеала, всичко. Надяваме се пунктът да остане отворен, така че да забравим войната."

Според израелски медии засега в Газа ще влизат по 50 души от Египет, а от сектора ще излизат по 150 палестинци дневно. Списъци с имената ще представят властите в Кайро и мисията на Европейския съюз. Хората ще бъдат проверявани от израелските служби.

В Газа вече влизат и камиони с помощи. През пункта в момента е разрешено преминаването само на пешеходци. Ще има повече напускащи Газа, отколко завръщащи се от войната, смята израелски представител.

Линейки от Египет ще извозват ранени и болни от палестинския анклав. Според здравното министерство на Хамас пациентите, които чакат да напуснат Газа са близо 20 000.

Ибрахим Абу Турая, ранен жител на Газа: "Чакаме да тръгнем и се надяваме, че граничният пункт ще бъде отворен за всички ранени, защото те имат много спешна нужда от лечение."

Снимки: БТА

Повторното отваряне на "Рафа" е ключова стъпка след прекратяването на огъня между Израел и Хамас, което влезе в сила на 10 октомври миналата година. Следващите етапи от плана на Доналд Тръмп за Газа предвиждат управлението на анклава от палестински технократи, разоръжаване на Хамас, изтегляне на израелските военни и разполагане на международни мироопазващи сили докато палестинската територия се възстановява.

#граничния пункт "Рафа" #Израел

