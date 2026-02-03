Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу Епстийн

Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Бившият президент на САЩ и бившият държавен секретар се съгласиха да го направят, след като предишните им откази бяха окачествени от комисията по надзор в Конгреса като неуважение към институцията.

След месеци протакане семейство Клинтън ще се изправи пред Конгреса, за да даде показания за връзките си с Джефри Епстийн. Това съобщи в Екс говорителят им Анхел Уреня.

Анхел Уреня, говорител на семейство Клинтън: "Бившият президент и бившият държавен секретар ще бъдат там. Те очакват да създадат прецедент, който ще важи за всички".

Това ще е първият случай, в който бивш президент на САЩ дава показания пред комисия в Конгреса след 1983 г., когато това прави Джералд Форд.

Семейство Клинтън досега отказваха да се явят пред Конгреса с аргумента, че вече са дали клетвени показания, предоставяйки "ограничената информация", с която разполагат по случая Епстийн. Те няколко пъти пренебрегнаха призовките на Комисията по надзор, определяйки ги като тактика за злепоставяне на политически опоненти, наредена от президента Тръмп.

Джеймс Комър, председател на Комисията по надзор в Конгреса на САЩ: "Комисията по надзор ще започне процедура за неуважение към Конгреса срещу бившия президент".

При одобрение това би означавало значителни глоби и дори лишаване от свобода за Клинтън. В събота адвокатите на двойката предложиха те да дадат ограничени показания. Председателят на Комисията по надзор Джеймс Комър отхърли офертата с коментар, че Клинтън очакват специално отношение заради фамилията си.

Комисия по надзор в Конгреса на САЩ: "Клинтън не са над закона".

Бил Клинтън не крие, че се е познавал с Епстийн, но твърди, че е прекъснал връзките си с него преди 20 години. След публикуването на досиетата "Естийн", наяве излязоха снимки на Бил Клинтън в компанията на финансиста. Вече е ясно и че бившият президент е летял със самолета на Епстийн няколко пъти след края на мандата си. Хилари Клинтън казва, че никога не е разговаряла, нито се е срещала с Епстийн. И двамата отричат да са знаели за престъпленията му.

Междувременно във файловете за Епстийн се появи още едно име - на принц Кирил Сакскобургготски. Той фигурира в списък от 2017 г. на гостите на празненство преди наградите "Бафта". В мейла, изпратен до Епстийн, се посочва, че са били поканени известни личности от британския и американския културен елит.