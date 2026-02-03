БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

ПП-ДБ след консултациите при президента: Най-разумната дата за избори е 19 април, ключови са честните избори

Държавният глава започна срещите си с партиите за нов служебен премиер

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Илияна Йотова проведе втората си консултация за съставяне на служебен кабинет с парламентарната група на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България". Срещата продължи близо час, като основен акцент в разговора беше гарантирането на честни и прозрачни избори и приоритетите пред бъдещия служебен министър-председател.

По време на срещата президентът подчерта, че водещ критерий при избора на служебен премиер е гарантирането на честен изборен процес, както и необходимостта от приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет до съставянето на редовно правителство.

От ПП-ДБ заявиха, че изборът на служебен министър-председател е изцяло в правомощията на президента, но настояха служебният кабинет да бъде фокусиран върху провеждането на честни избори.

"Най-разумната дата, за да не са изборите по време на Великден, е 19 април", посочиха от ПП-ДБ.

В разговора е била засегната и темата за състава на бъдещия служебен кабинет. От ПП-ДБ подчертаха, че не са обсъждани конкретни имена нито за министър-председател, нито за министри.

"Никакви имена не са обсъждани – нито на премиер, нито на министри", заявиха след срещата от ПП-ДБ.

Коалицията настоя служебното правителство да предприеме реални мерки срещу купуването на гласове и корупционните практики.

"Целта на служебния кабинет е честни избори. Това включва не само действия на МВР, но и спиране на финансовите потоци към купувачите на гласове – общински програми, източване на здравната система, корупционни схеми и кадрови зависимости“, подчертаха от ПП-ДБ.

#търси се служебен премиер #консултации за служебен премиер #ПП-ДБ #консултации при президента

