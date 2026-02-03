Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори

Президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите за служебен премиер. Първо тя разговаря с представители на ГЕРБ-СДС.

От страна на ГЕРБ-СДС в разговора участват Деница Сачева, Костадин Ангелов и Рая Назарян.

В началото, Йотова благодари, че са се отзовали за консултациите и подчерта, че те не са формални.

"Предстоят ни трудни моменти през следващите месеци, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори подготовка добра за тях и работеща държава, както от съставянето на служебния кабинет, така и по време на неговата работа до редовно правителство. Няма да бъде лесно в следващите седмици и до съставянето на служебния кабинет и след това. Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори, каквото бе желанието на стотици хиляди граждани, които протестираха. Това е голямата отговорност пред всички нас. Едновременно с това след последните промени в Конституцията, НС, чиито представители сте и вие един постоянно действащ орган, това в моите разбиране сочи, че политическата отговорност не се прекъсва. Тя става още по споделена между законодателната и изпълнителната власт, МС и НС, затова се надявам и на конструктивна работа занапред“, каза в началото държавният глава.

Тя припомни, че президентът трябва да избере служебен премиер между 10 лица, избрани и назначени от НС. Това е огромна отговорност за самите тях, отбеляза Йотова

„Те трябва да защитават не само своя личен авторитет, но и авторитета на институцията, която ги е избрала – най-важната институция в една парламентарна република – именно Народното събрание. За мен те са част от легитимността на тази институция. За съжаление половината от тях отказаха в предварителните разговори“, обясни Йотова.

Тя подчерта, че ще изпълни конституционните си правомощия и ще възложи мандат на един от кандидатите и обясни, че днешните консултации са важни.

„Важна е вашата преценка за най-важните и неотложни въпроси, които трябва да решава страната ни в следващите месеци, които не търпят отлагане и чакането на редовен кабинет“, каза Йотова.

От името на ГЕРБ–СДС думата взе Деница Сачева, която заяви, че парламентарната група няма да дава указания на президента кого да избере за служебен премиер.

„Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и кого да избирате. За нас безпристрастността на вашия избор е точно толкова важна, колкото и за вас самата“, каза Сачева.

Затова по думите й, ще се въздържат от оценки за възможните служебни. Тя обаче посочи, че съществува и хипотетична възможност служебният министър-председател да бъде избран сред народните представители.

„В рамките на оставащите 239 народни представители, защото г-жа Назарян вече изрази пред вас своята собствена воля и рабиране , вие бихте могла да прецените дали някой от другите 239 има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези ангажименти“, заяви Сачева.

По-късно държавният глава ще направи консултации и с ръководството на ПП-ДБ.