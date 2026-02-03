Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани

Президентът Илияна Йотова се среща с представители на ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България". От страна на ПП-ДБ на разговор дойдоха Николай Денков, Надежда Йорданова, Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов.

"Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнаваме важността на тези дни и седмици, за ситуацията, в която е България, затова максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни, прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", каза в началото на разговора Илияна Йотова.

Във връзка с днешното заседание на правната комисия, тя каза, че се върви към минимални поправки в Изборния кодекс. Йотова каза, че едно от нещата, които ще обсъди с партията е какво трябва да се направи, така че да се гарантира очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори.

Тя отбеляза, че с последните промени в Конституцията, НС ще продължи да работи.

„По този начин политическата отговорност не е прекъсната, тя е споделена още по-силно между НС и МС. До тогава обаче нека сме наясно, че има правителство, което е в оставка и не е в отпуск. Някои от належащите проблеми с помощта на парламента, биха могли да бъдат решени. За мен е много важно да има приемственост между правителството в оставка и служебното“, каза още Йотова.

Тя отново посочи, че според последните промени, президентът може да избере служебен премиер между 10 души, за които това е огромна отговорност. Отбеляза и че към днешна дата петима са дали съгласие да поемат постта.

„Продължавам да смятам, че функцията освен чисто професионалното портфолио на хората, които са в този списък е част от легитимността на българските институции и българския парламент. Аз ще възложа мандат на един от тях с ясното съзнание, че при старите текстове може би моят избор щеше да е различен."

Държавният глава започна консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Ивайло Мирчев от своя страна обясни, че имат много аргументи как да се проведат честни избори.

„При последния служебен кабинет, честни избори не бяха проведени. Видяхме как предният служебен премиер обслужва корупционния модел Борисов-Пеевски. Считаме, че това не трябва да бъде допускано. За да бъдат проведени честни избори на първо място трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове. На второ място, министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ в функцията главен прокурор. На трето място, трябва да бъде направено, така че парите, които се отпускат на общините, да не служат за купуване на гласове. И едно от последните, но не е по-важност неща, служебният кабинет трябва да направи нещо изключително важно – спиране на източването на здравеопазването и най-после да бъде даден старт на реформите, които искаха младите лекари “, каза Ивайло Мирчев.

Асен Василев също отбеляза, че основната задача на служебния кабинет е провеждането на честните избори. Като следваща задача той открои всички тези натрупани проблеми и потенциални рискове пред страната. Той отбеляза оставащите критерии за изпълняването на ПВУ.

„Другата тежка задача е възстановяването на доверието на нашите европейски партньори. Вече се чуват думи и то не от случайни, че България няма антикорупционна комисия и има главен прокурор, който не е признат от съда“, каза Василев и изтъкна още, че изтича дерогацията за „Лукойл“. „Трябва служебният кабинет да спре кранчето на модела, за да не се презареди той през изборите, но също така много е важно във външнополитически аспект България да остане коректен партньор в Европа“, отбеляза Божидар Божанов.

Николай Денков припомни, че е бил поканен за служебен министър през 2017 г. Още първата седмица се оказа, че предишният редовен министър беше нарушил доста тежко регламентите, свързани с европейските средства, но беше направил така да станат нещата, че първата седмица ние като влезем в министерството, да се представи, че се спират средствата по Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, защото е дошло ново правителство.

“В един идеален свят служебното правителство трябва да се занимава само с провеждането на честни избори, в един реален свят то трябва, разбира се, да движи всички процеси, важни за държавата. В един реален български свят първото нещо, което трябва да направи всеки министър, е да погледне какви мини и какви бомби са заложени в министерствата, защото почти във всяко министерство, ще има такива. Моят съвет към министрите е максимално бързо да ги извадят на бял свят, защото това е единственият начин да ги обезвредят навреме. Иначе има опасност целият период да премине в организиране на активни акции, и вместо да се занимаваме с организиране на честни избори, да се занимаваме със стачки, които са организирани предварително.“. каза академик Николай Денков.

Илияна Йотова вече разговаря с представители на ПГ на ГЕРБ-СДС.