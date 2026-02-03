БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 03:57 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

Максимални температури от минус 7° до плюс 7° следобед

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Предупреждение за ледено време, при което и максималните температури остават отрицателни, е в сила за пореден ден в почти цялата страна, с изключение на Югозападна България, където температурите следобед ще достигнат до около 7. В останалата част от страната ще бъдат от минус 7° до минус 1°, в София – около 0°, на морския бряг - минус 2° до 0°. Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен югоизточен, в планините – временно силен западен вятър.

В сряда ще бъде по-топло, в сравнение с днес. Минималните температури ще бъдат между минус 8° в Северна България до плюс 4° в югозападните райони, София около минус 1°, по Черноморието – от минус 2° по северното до плюс 2° по южното крайбрежие.

И утре ще има райони с отрицателни максимални температури, но вече само в западните и централните райони от Дунавската равнина, където през целия ден ще остане мъгливо. В останалата част от страната ще духа умерен вятър от юг-югоизток и температурите следобед ще бъдат от 2° до 10°, в София - около 3°. Ще е предимно облачно, а в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

В планините ще духа силен и бурен южен вятър. И там ще завали през втората половина на деня, като границата между сняг и дъжд ще бъде твърде високо, на около 2000 метра.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък ще бъде с валежи от дъжд, значителни на места в Източна България и в планините. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. Затоплянето ще продължи. В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

В събота ще е почти без валежи, ще има и слънчеви часове, но в неделя отново ще вали и с предстоящото ново застудяване в Северна България и високите полета в Западна дъждът ще премине в сняг.

