С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари

Потребителската кошница с 27 основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, е поскъпнала с три евро от началото на годината и вече е 56 евро. Това отчетоха от координационния център към Механизма за въвеждане на еврото в първата седмица, в която се разплащаме вече само една валута.

Увеличение е регистрирано при цените на едро на млечните продукти - кашкавал, сирене, масло, а поскъпването с евро и 50 от миналата седмица се дължи на по-скъпите плодове и зеленчуци. Продължават и проверките, като най-честите оплаквания са свързани с неправилно превалутиране и необосновано поскъпване.

Общо наложените глоби от НАП са за близо 193 000 евро. Институциите в Министерския съвет отчетоха още, че за миналата седмица има 12 случая за плащане с фалшиви банкноти. Отчетено беше че вече няма сигнали за проблеми от граждани с банките, изтеглянето на лева върви с бързи темпове - 75% вече са изтеглени.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Стартирахме от нива 53 на 5 януари и това са 3 евро измение, има известно нарастване при млечните, най-голямо е нарастването при несезонните зеленчуци, там са бързи темповете, но темпа е по-малък от 2025 година, тоест имаме закъснение, може би заради еуфорита заради еврозоната. Но съвсем нормален пазар, повлиян от сезонни колебания. Традиционно предлагане за началото на февруари."

И още една новина - за пръв път НСИ публикува експресна предварителна оценка за месечната инфлация за януари, измерена през индекса на потребителските цени и тя е 0.7 на сто, а на годишна база - 3.6 на сто, като най-голямо поскъпване е регистрирано при ветеринарните, финансови и застрахователни и фризьорски услуги.

Окончателните данни ще излязат в средата на месеца.

