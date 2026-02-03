БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Потребителската кошница с 27 основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, е поскъпнала с три евро от началото на годината и вече е 56 евро. Това отчетоха от координационния център към Механизма за въвеждане на еврото в първата седмица, в която се разплащаме вече само една валута.

Увеличение е регистрирано при цените на едро на млечните продукти - кашкавал, сирене, масло, а поскъпването с евро и 50 от миналата седмица се дължи на по-скъпите плодове и зеленчуци. Продължават и проверките, като най-честите оплаквания са свързани с неправилно превалутиране и необосновано поскъпване.

Общо наложените глоби от НАП са за близо 193 000 евро. Институциите в Министерския съвет отчетоха още, че за миналата седмица има 12 случая за плащане с фалшиви банкноти. Отчетено беше че вече няма сигнали за проблеми от граждани с банките, изтеглянето на лева върви с бързи темпове - 75% вече са изтеглени.

Снимка: БТА

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Стартирахме от нива 53 на 5 януари и това са 3 евро измение, има известно нарастване при млечните, най-голямо е нарастването при несезонните зеленчуци, там са бързи темповете, но темпа е по-малък от 2025 година, тоест имаме закъснение, може би заради еуфорита заради еврозоната. Но съвсем нормален пазар, повлиян от сезонни колебания. Традиционно предлагане за началото на февруари."

И още една новина - за пръв път НСИ публикува експресна предварителна оценка за месечната инфлация за януари, измерена през индекса на потребителските цени и тя е 0.7 на сто, а на годишна база - 3.6 на сто, като най-голямо поскъпване е регистрирано при ветеринарните, финансови и застрахователни и фризьорски услуги.

Окончателните данни ще излязат в средата на месеца.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русинова.

#потребителска кошница #цени на храните #владимир иванов #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
3
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
4
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
5
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
6
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: У нас

На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс
На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Чете се за: 04:57 мин.
След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници
Чете се за: 04:00 мин.
Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия" Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия"
Чете се за: 04:52 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия" DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
Чете се за: 02:22 мин.
Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ