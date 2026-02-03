БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Алпийски ски
Запази

Роден в Норвегия, с баща норвежец и майка бразилка, един от най-талантливите слаломисти на своето поколение поема по нестандартен път към Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

лукас пинейро гарантирам боря медалите слалома както гигантския слалом
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лукас Пинейро е име, което вече предизвиква интерес далеч извън пистите. Въпреки че израства и се изгражда като скиор в Норвегия като Лукас Бротен, той взема смелото решение да се раздели с местната федерация заради разминавания относно правата и свободата си като състезател. Така изборът му го отвежда към корените на майка му - Бразилия, страна без традиции в алпийските ски, но с ясно послание за промяна и еволюция.

"Ще се състезавам за Бразилия на Игрите в Милано/Кортина. Това е дефиницията на промяна – демонстрация на свобода и на всичко, което можеш да постигнеш, когато следваш интуицията си“, категорично заяви Бротен.

За него алпийските ски не са просто спорт, а изкуство и диалог със стихиите.

"Това, което най-много обичам, е танцът с природните сили. Снегът, ледът, скоростта – чувството е уникално. Всеки в планината практикува своето собствено изкуство“, сподели той.

Олимпийските игри за Лукас имат специално значение не само заради мащаба, но и заради духа, който носят.

"Всичко се случва сред природата. Състезателният дух властва навсякъде, а планината те поставя на равни начала с всички останали. Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома и гигантския слалом. Това са моите силни дисциплини. Сигурен съм, че мога да спечеля медали за Бразилия - това е моята цел."

Неговата философия остава проста и лична, независимо от знамето на екипа:

"Ако бъда себе си и карам със сърцето си, тогава ще имам успех.“

Историята на Лукас Бротен-Пинейро е повече от спортен казус. Тя разказва за идентичност, свобода и смелостта да поемеш по собствен път, дори когато той води далеч от утъпканите следи в снега.

Вижте материала във видеото!

#Лукас Пинейро #Милано/Кортина 2026 #Слалом

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Други спортове

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Нова сага в българската борба Нова сага в българската борба
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 03.02.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ