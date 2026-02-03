Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом

Лукас Пинейро е име, което вече предизвиква интерес далеч извън пистите. Въпреки че израства и се изгражда като скиор в Норвегия като Лукас Бротен, той взема смелото решение да се раздели с местната федерация заради разминавания относно правата и свободата си като състезател. Така изборът му го отвежда към корените на майка му - Бразилия, страна без традиции в алпийските ски, но с ясно послание за промяна и еволюция.

"Ще се състезавам за Бразилия на Игрите в Милано/Кортина. Това е дефиницията на промяна – демонстрация на свобода и на всичко, което можеш да постигнеш, когато следваш интуицията си“, категорично заяви Бротен.

За него алпийските ски не са просто спорт, а изкуство и диалог със стихиите.

"Това, което най-много обичам, е танцът с природните сили. Снегът, ледът, скоростта – чувството е уникално. Всеки в планината практикува своето собствено изкуство“, сподели той.

Олимпийските игри за Лукас имат специално значение не само заради мащаба, но и заради духа, който носят.

"Всичко се случва сред природата. Състезателният дух властва навсякъде, а планината те поставя на равни начала с всички останали. Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома и гигантския слалом. Това са моите силни дисциплини. Сигурен съм, че мога да спечеля медали за Бразилия - това е моята цел."

Неговата философия остава проста и лична, независимо от знамето на екипа:

"Ако бъда себе си и карам със сърцето си, тогава ще имам успех.“

Историята на Лукас Бротен-Пинейро е повече от спортен казус. Тя разказва за идентичност, свобода и смелостта да поемеш по собствен път, дори когато той води далеч от утъпканите следи в снега.

