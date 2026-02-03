БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Бургас приема шампионата от днес до 14 февруари!

весела лечева даде старт европейското първенство спортна стрелба младежи юноши девойки бургас
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас.

"Това е наистина едно голямо признание за България, за българската стрелба, за българския спорт. Аз се радвам, че преди две години така доста плахо подходихме, но сега вече виждайки в началото на самото състезание атмосферата в залата, рекордния броя участници, всичко това показва, че сме взели най-правилното решение", заяви Лечева пред БНТ.

"Това европейско първенство е за най-младите участници, най-младите състезатели до 16, до 18 и до 21-годишна възраст. Състезанието се провежда на 10 метра с въздушно оръжие, пистолет и пушка. Нашите представители смятам, че ще извоюват, ще ни зарадват, ще ни карат да се чувстваме горди. Това е наистина едно голямо събитие, много вълнуващо състезание за всеки един от 700-те участници", обясни председателят на Българския стрелкови съюз.

"Каня всички бургазлии да дойдат на финалите. И нека да благодаря на Община Бургас за желанието, за любовта, за отдадеността, с която работи целият екип на Община Бургас, за да може да създаде това състезание, да направи така че да има отлична организация и специално на кмета Димитър Николов", завърши Весела Лечева.

Манол Тодоров, който е заместник кмет по "Спорт и туризъм" в общината подчерта, че заслугата е на Весела Лечева и на Българския стрелкови съюз.

"Бургас последните години абсолютно е доказал, че може да приема големи първенства от най-висок ранг. И виждате, че Зала Арена Бургас, която ние от 2-3 години сериозно се опитваме да развиваме откъм спортни събития, ще домакинства и на този голям шампионат", заяви Тодоров.

"Тук вероятно са следващите олимпийски шампиони, така че форумът наистина е от най-висок ранг, въпреки че говорим за юноши. И както и госпожа Лечева каза, входът е свободен и аз наистина приканвам хората, бургазлии да дойдат да гледат, защото това е един изключително интересен спорт", добави той.

Официалното откриване е днес от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави ще се борят за отличията в Бургас.

Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие - за младежи (мъже и жени), юноши и девойки до 18 и юноши и девойки до 16 години. В "Арена Бургас" ще бъдат връчени общо 108 златни, 108 сребърни и 116 бронзови медала.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години.

Вижте повече във видеото!

#Европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Бургас 2026 г. #Европейско първенство по спортна стрелба в Бургас #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Други спортове

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Нова сага в българската борба Нова сага в българската борба
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч.
Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом
Чете се за: 02:20 мин.
Спортни новини 03.02.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ