Председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас.

"Това е наистина едно голямо признание за България, за българската стрелба, за българския спорт. Аз се радвам, че преди две години така доста плахо подходихме, но сега вече виждайки в началото на самото състезание атмосферата в залата, рекордния броя участници, всичко това показва, че сме взели най-правилното решение", заяви Лечева пред БНТ.

"Това европейско първенство е за най-младите участници, най-младите състезатели до 16, до 18 и до 21-годишна възраст. Състезанието се провежда на 10 метра с въздушно оръжие, пистолет и пушка. Нашите представители смятам, че ще извоюват, ще ни зарадват, ще ни карат да се чувстваме горди. Това е наистина едно голямо събитие, много вълнуващо състезание за всеки един от 700-те участници", обясни председателят на Българския стрелкови съюз.

"Каня всички бургазлии да дойдат на финалите. И нека да благодаря на Община Бургас за желанието, за любовта, за отдадеността, с която работи целият екип на Община Бургас, за да може да създаде това състезание, да направи така че да има отлична организация и специално на кмета Димитър Николов", завърши Весела Лечева.

Манол Тодоров, който е заместник кмет по "Спорт и туризъм" в общината подчерта, че заслугата е на Весела Лечева и на Българския стрелкови съюз.

"Бургас последните години абсолютно е доказал, че може да приема големи първенства от най-висок ранг. И виждате, че Зала Арена Бургас, която ние от 2-3 години сериозно се опитваме да развиваме откъм спортни събития, ще домакинства и на този голям шампионат", заяви Тодоров.

"Тук вероятно са следващите олимпийски шампиони, така че форумът наистина е от най-висок ранг, въпреки че говорим за юноши. И както и госпожа Лечева каза, входът е свободен и аз наистина приканвам хората, бургазлии да дойдат да гледат, защото това е един изключително интересен спорт", добави той.

Официалното откриване е днес от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави ще се борят за отличията в Бургас.

Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие - за младежи (мъже и жени), юноши и девойки до 18 и юноши и девойки до 16 години. В "Арена Бургас" ще бъдат връчени общо 108 златни, 108 сребърни и 116 бронзови медала.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години.

