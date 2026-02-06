Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил Левски" и "Джеймс Баучер" стават платени

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичната община променя режима заради установени злоупотреби със схемата "Паркирай и пътувай"

Сериозното транспортно натоварване в София и злоупотреби с условията за безплатно паркиране налагат промяна в режима на работа на два от т. нар. буферни паркинги в столицата. От 16 февруари паркингите при метростанциите (МС) "Стадион Васил Левски" и "Джеймс Баучер" ще функционират като изцяло платени – с почасово заплащане и възможност за месечен абонамент.

До момента те се използваха по схемата "Паркирай и пътувай" – срещу валидирана карта за градски транспорт или билет. Според Столичната община обаче, този режим отдавна не изпълнява първоначалната си функция.

"Тези паркинги вече не се намират в периферията на града и отдавна не могат да изпълняват ролята си на буферни. Установихме масови злоупотреби с условията за паркиране", заяви заместник-кметът на София по транспорта Виктор Чаушев.

По думите му, проверките са показали, че голяма част от потребителите не използват паркингите, за да продължат пътуването си с градски транспорт, а ги ползват като удобни и евтини централни паркинги.

"Имаме случаи, в които хора влизат, валидират по 10–15 карти и излизат. Това най-вероятно са служители на фирми в района, които по този начин си осигуряват безплатно паркиране", посочи Чаушев.

Според общината, това ощетява реалните потребители и прави услугата несправедлива. След промяната двата паркинга ще работят като стандартни платени паркинги:

Почасово паркиране: 2 евро на час

Месечен абонамент от 1 март:

  • 184 евро за паркинга на МС "Стадион Васил Левски";
  • 140 евро на МС "Джеймс Баучер".

"При месечен абонамент разходът излиза около 6 евро на ден – значително по-малко от синята зона. Освен това, говорим за закрит, охраняван и отопляем паркинг с гарантирано място", обясни заместник-кметът.

За хората, които действително използват схемата "Паркирай и пътувай", общината насочва към останалите буферни паркинги в края на града – на МС "Цариградско шосе", МС "Бели Дунав", МС "Бизнес парк" и други.

"Там условията остават същите – с карта за градски транспорт и комбинирано пътуване", уточни Чаушев.

Приходите от платените паркинги ще постъпват в Центъра за градска мобилност и ще се използват за поддръжка на самите паркинги, инвестиции в транспортна и паркинг инфраструктура, развитие на градския транспорт.

"Реформата не е само събиране на средства. Тя е пакет от мерки, включително връщане на инвестиции обратно в кварталите", подчерта заместник-кметът.

Промяната е част от по-широките усилия на Столичната община за овладяване на трафика в столицата – тема, която със сигурност ще има продължение.

