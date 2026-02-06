БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 03:17 мин.
Зимни
91-а ще бъдат държавите, които ще имат представители на Игрите. България е представена от 20 спортисти. Александър Фейгин и Владимир Илиев ще бъдат знаменосци на страната ти. Фейгин ще носи трибагреника на стадион "Сан Сиро", където ще бъде основната церемония по откриване, а петкратният участник на олимпийски игри ще води делегацията ни в Кортина д'Ампецо.

италия готова приеме зимните олимпийски игри
Кортина д'Ампецо е една от столиците на Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити тази вечер.

Церемонията е от 21:00 ч. и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

Един от репортерите на БНТ в Италия Стефан Георгиев се включи на живо от Кортина д'Ампецо в предаването "Денят започва" и разкри любопитни факти около церемонията. Част от нея ще бъде именно в подножието на Доломитите, където ще имаме делегация. Биатлонистът Владимир Илиев ще носи българския флаг. Това ще бъде пето участие за него на зимни игри, което нито един друг български спортист при мъжете не е правил. При дамите имаме така случай с легендарната Евгения Раданова, която е последният носител на медал за България. Легендата ни в шорттрека притежава цели три отличия, завоювани на Игрите в Солт Лейк Сити 2002 (сребро и бронз) и Торино 2006 (бронз).

Марая Кери и Андреа Бочели са сред звездните изпълнители, които ще участват довечера в церемонията.

"След церемонията в Париж на откриването на Летните игри през 2024-а, не мисля, че някой вече може да си позволи да подходи по-консервативно към церемония по откриване на олимпийски игри, защото целият свят е вперил поглед в теб, целият свят иска да види какво ще предложиш и италианците, особено на база великолепната си култура и традиции, които имат в абсолютно всички сфери, съм абсолютно убеден, че ще предложат нещо изумително и нещо, за което в следващите дни ще говорим", обясни Стефан Георгиев.

Лидери от целия свят ще присъстват на церемонията, сред тях е и президентът на Република България Илияна Йотова.

В неделя в Ливиньо стартират състезанията в алпийския сноуборд, в които ще участват Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, и Александър Кръшняк. Всичко най-значимо ще бъде отразено и на сайта ни, който ще има нова олимпийска визия от днес.

Церемонията по закриване ще бъде във Верона на "Арена ди Верона" на 22 февруари.

"Хубави са условията, леки организационни проблеми, транспортни, но нищо, кой знае какво. Условията са хубави и не е чак толкова студено", сподели репортерът на БНТ Стефан Георгиев на живо от Кортина д'Ампецо.

Вижте повече от неговото включване във видеото!

