ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Подкрепа за Гренландия: Франция и Канада откриват генерални консулства в Нуук

Ива Стойкова
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Подкрепа за Гренландия: Франция и Канада откриват генерални консулства в Нуук
Франция и Канада отварят генерални консулства в гренландската столица Нуук.

По този начин Париж и Отава затвърждават подкрепата си за Гренландия и ясно показват, че се противопоставят на идеята на администрацията на Доналд Тръмп да поеме контрола над автономната датска територия.

Решението за френско консулство е било взето след посещението на президента Макрон на острова миналата година.

За откриването на консулствата в Нуук днес пристигат външните министри на Франция и Канада Жан-Ноел Баро и Анита Ананд.

#генерални консулства #Нуук #Гренландия

