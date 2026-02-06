Подкрепа за Гренландия: Франция и Канада откриват генерални консулства в Нуук

Франция и Канада отварят генерални консулства в гренландската столица Нуук.

По този начин Париж и Отава затвърждават подкрепата си за Гренландия и ясно показват, че се противопоставят на идеята на администрацията на Доналд Тръмп да поеме контрола над автономната датска територия.

Решението за френско консулство е било взето след посещението на президента Макрон на острова миналата година.

За откриването на консулствата в Нуук днес пристигат външните министри на Франция и Канада Жан-Ноел Баро и Анита Ананд.