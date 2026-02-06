БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Изпращали сме сигнали до прокуратурата, но тя не обръща внимание, заяви председателят на ЦИК

Решението, което взе Народното събрание според мен е политическо решение, колкото и скучно да звучи ЦИК като правоприлагащ орган трябва да приложи закона такъв, какъвто е. Казвам го неслучайно, защото от 2014 година до 2024 в тези десет години около 30 години е променян Изборният кодекс, непосредствено преди изборите, като една от промените е била свързана с избирателните секции извън страната, това заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

"Страната трябва да бъде тази на избирателите - всички да могат да гласуват. 2017 година на изборите за народни представители секциите бяха 35. Държавите, които са засегнати от броя на избирателните секции извън ЕС са 3. Всъщност, ако говорим цялостната картина каква е - измежду всички 57, 58 държави, в които имаше секции на последните парламентарни избори само в 8 от тях имаше повече от 20 секции", заяви Нейкова.

Най-вероятно ще има струпване пред някои секции, прогнозира председателят на ЦИК.

"Ако желанието е такова, каквото беше на последните избори, вероятно няма да има чак такова напрежение".

Камелия Нейкова заяви, че не смята, че действията на ЦИК сапричина да бъде намален броя на избирателните секции.

"Правила за избори има. Нормативна уредба има, макар че има какво да се желае. ЦИК направи много предложения. Те са качени на сайта на Народното събрание и на ЦИК, но нито едно от тях не е възприето".

Камелия Нейкова каза, че на ЦИК е правена зебележка в постановление на прокурор, че "видиш ли сигналите за изборни нарушения не били с висока обществена опасност, че ЦИК да активира прокурор".

"Смятам, че всички държавни органи, които имат отношение към изборния процес трябва да работим като една смазана машина. Не може само всеки да си прехвърля отговорност".

По отношение на последните избори Камелия Нейкова заяви, че от ЦИК са положили всички усилия изборният процес да бъде организиран така, че да не се допускат нарушения. Правила има, но те се нарушават, заяви тя.

Вижте целия разговор във видеото

#цик #камелия нейкова

