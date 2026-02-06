Иля Малинин: Във всяко състезание се стремя да надмина себе си, не съм фокусиран в отличието

Иля Малинин е фаворит за златото на стартиращите днес Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина.

Той е двукратен световен шампион и първият в историята приземил четворен аксел в официално състезание.

21-годишният състезател по фигурно пързаляне е на прага на най-голямото изпитание за всеки спортист.

"Спортът ни е много комплексен. Харесва ми, че можеш да си изразителен на леда и да покажеш себе си", разкри той.

"И двамата ми родители са бивши фигуристи и участници на олимпийски игри, така че вероятно го нося генетично в кръвта си. Първоначално те не са искали да ставам фигурист, защото знаят колко време и усилия са нужни. Така че доста време просто се мотаех на парзалката с тях, тъй като те работеха денонощно там. Първо само се пързалях за забавление. Не беше нещо сериозно, но постепенно, казах си, искам да се състезавам. Започнах да работя над това. Исках да съм на топ ниво. И ето ме тук", разказа световният първенец.

"Винаги е огромна чест да представям Съединените Щати. Отборът е много подкрепящ. За фигуристите, както и за другите спортисти, е наистина голяма чест да се събере такава страхотна общност и да сформираме отбор. Наистина нямам търпение да се срещна с всички останали спортисти на олимпийските игри. Това е нещото, което ме вълнува. Не мисля за медала. Просто във всяко състезание се стремя да надмина себе си. Не съм фокусиран в отличието. Това, което искам, е да бъда в най-добрата си форма и кондиция, да изляза и да покажа най-доброто от себе си", обясни Малинин.

