БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
09:45, 06.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни новини 06.02.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 06.02.2026
Видео
Копирано в клипборда
Запази
06:12, 06.02.2026
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
06:07, 06.02.2026
Преговори САЩ-Иран: Дипломация на фона на опасения за директен...
06:02, 06.02.2026
Ще бъде ли променена мярката на шофьора на тира, причинил фаталната...
06:02, 06.02.2026
Ново застудяване през следващата седмица
05:59, 06.02.2026
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
05:57, 06.02.2026
Частичното бедствено положение в Община Ардино остава
05:54, 06.02.2026
Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...
Реклама
Най-четени
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Реклама
Още от: Други спортове
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени
08:59, 06.02.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние
08:49, 06.02.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Микаела Шифрин, за която само небето е граница
08:30, 06.02.2026
Чете се за: 04:57 мин.
Състезатели от 27 държави са подали заявки за участие в световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
08:04, 06.02.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
08:00, 06.02.2026
7363
Чете се за: 18:40 мин.
Реклама
Водещи новини
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
08:37, 06.02.2026
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
05:59, 06.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
06:02, 06.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
10:41, 06.02.2026
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
06:43, 06.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
08:41, 06.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
09:19, 06.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
07:37, 06.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ