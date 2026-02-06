Частичното бедствено положение в Община Ардино остава

С повишено внимание се следят нивата на реките и водоемите в област Кърджали
Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино.
Заради обилните валежи вчера, река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Язовирите Студен кладенец и Кърджали, които са част от каскадата Горна Арда, преливат през преливниците.
Вчера на много места в областта бяха залети пътища и мостове.