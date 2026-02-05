Армен Назарян: Медалите не падат от въздуха, трябва да достигнеш до тях

Как се изграждат олимпийски шампиони по борба? На този въпрос отговор даде Армен Назарян, златен медалист за България от Олимпийския турнир по борба в Сидни (2000 г.). Пред БНТ Назарян говори от Перник, където посети събитие на СК Борба Миньор.

„Не с лесно, много дълга година и дълга работа с треньорите и с децата трябва. Трябва да се хващат, да се помага, тук гледам много партньори. Когато отиват в мъжката борба - те намаляват. Който издържи 10-15 години той ще спечели медали, лесно не става, медалите не падат от въздуха, трябва да достигнеш до тях. Аз като посрещнах Иво Ангелов през 1997 година, той беше 22 кг, той така ме слушаше. Така бях и аз - нямаше условия, нямаше нищо. Благодарение на община Перник, благодарение на Иво Ангелов, сега има деца, от тях трябва да се избере качеството“, каза Назарян.

Той коментира и смяната на селекционера на класиците Стоян Добрев, който подаде оставка по-рано през седмицата.

„В борбата нещата не зависят само от един човек. Националният треньор трябва да има екип, който да му помага. Трябва и федерацията да помага. Не знам как мислят сега да развиват борбата, докато няма треньори. Трябва да се вземат качествени специалисти, които да работят години наред. Така трябва да се държи борбата“, добави Назарян. „Стоян Добрев беше мой треньор, не знам каква е причината да подаде оставка, не мога да кажа. Той сам ще каже защо. Сигурно няма подходящи деца, екип няма, много са нещата, а аз не мога да говоря вместо него. Не е лесно да поддържаш шампиони - световни, европейски. Това е голяма задача и голяма отговорност. Не е само да пляскаш да кажеш „дайте ми медали“, така не става. Изисква се помощта на държавата, помощта на федерацията, на спортното министерство“, коментира Назарян.

Той сподели и дали вижда светлина в края на тунела.

„Докато има такива караници – не става. Трябва да се съберем и да се разберем за нещо хубаво за борбата. Тези въпроси не трябва да съм към мен. Има шеф на федерацията, нека отговори. Защо през последната година намалиха медалите? Въпросите задайте на други“, добави Назарян.

