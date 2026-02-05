БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Армен Назарян: Медалите не падат от въздуха, трябва да достигнеш до тях

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Легендарният спортист е категоричен, че скандалите в родната федерация трябва да спрат.

Армен Назарян
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Как се изграждат олимпийски шампиони по борба? На този въпрос отговор даде Армен Назарян, златен медалист за България от Олимпийския турнир по борба в Сидни (2000 г.). Пред БНТ Назарян говори от Перник, където посети събитие на СК Борба Миньор.

„Не с лесно, много дълга година и дълга работа с треньорите и с децата трябва. Трябва да се хващат, да се помага, тук гледам много партньори. Когато отиват в мъжката борба - те намаляват. Който издържи 10-15 години той ще спечели медали, лесно не става, медалите не падат от въздуха, трябва да достигнеш до тях. Аз като посрещнах Иво Ангелов през 1997 година, той беше 22 кг, той така ме слушаше. Така бях и аз - нямаше условия, нямаше нищо. Благодарение на община Перник, благодарение на Иво Ангелов, сега има деца, от тях трябва да се избере качеството“, каза Назарян.

Той коментира и смяната на селекционера на класиците Стоян Добрев, който подаде оставка по-рано през седмицата.

„В борбата нещата не зависят само от един човек. Националният треньор трябва да има екип, който да му помага. Трябва и федерацията да помага. Не знам как мислят сега да развиват борбата, докато няма треньори. Трябва да се вземат качествени специалисти, които да работят години наред. Така трябва да се държи борбата“, добави Назарян.

„Стоян Добрев беше мой треньор, не знам каква е причината да подаде оставка, не мога да кажа. Той сам ще каже защо. Сигурно няма подходящи деца, екип няма, много са нещата, а аз не мога да говоря вместо него. Не е лесно да поддържаш шампиони - световни, европейски. Това е голяма задача и голяма отговорност. Не е само да пляскаш да кажеш „дайте ми медали“, така не става. Изисква се помощта на държавата, помощта на федерацията, на спортното министерство“, коментира Назарян.

Той сподели и дали вижда светлина в края на тунела.

„Докато има такива караници – не става. Трябва да се съберем и да се разберем за нещо хубаво за борбата. Тези въпроси не трябва да съм към мен. Има шеф на федерацията, нека отговори. Защо през последната година намалиха медалите? Въпросите задайте на други“, добави Назарян.

Подробности вижте във видеото!

#Армен Назарян

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Специално за БНТ

Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Семен Новиков: Имам желание да се състезавам за България, но се чудя дали си струва Семен Новиков: Имам желание да се състезавам за България, но се чудя дали си струва
Чете се за: 02:25 мин.
Кортина д’Ампецо в очакване на големия старт на Игрите Кортина д’Ампецо в очакване на големия старт на Игрите
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Предлагам да се отърсим максимално от политическите страсти и да се насладим на спорта Президентът Йотова: Предлагам да се отърсим максимално от политическите страсти и да се насладим на спорта
Чете се за: 01:40 мин.
Валентин Димов: Вярвам в българския непримирим дух за победа Валентин Димов: Вярвам в българския непримирим дух за победа
Чете се за: 01:22 мин.
Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ