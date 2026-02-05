БНТ
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
09:45, 06.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 05.02.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 05.02.2026
Спорт
20:49, 05.02.2026
САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в...
20:31, 05.02.2026
България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни...
20:25, 05.02.2026
Българите в историята на зимните олимпийски игри
20:13, 05.02.2026
Случаят "Епстийн" застраши поста на Киър Стармър
20:12, 05.02.2026
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
20:06, 05.02.2026
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
20:01, 05.02.2026
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Още от: Други спортове
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Иля Малинин: Във всяко състезание се стремя да надмина себе си, не съм фокусиран в отличието
06:46, 06.02.2026
Чете се за: 02:05 мин.
Семен Новиков: Имам желание да се състезавам за България, но се чудя дали си струва
22:57, 05.02.2026
Чете се за: 02:25 мин.
Армен Назарян: Медалите не падат от въздуха, трябва да достигнеш до тях
22:14, 05.02.2026
Чете се за: 03:05 мин.
Българите в историята на зимните олимпийски игри
20:25, 05.02.2026
Чете се за: 04:05 мин.
Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика
12:48, 05.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Водещи новини
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
08:37, 06.02.2026
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
05:59, 06.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
06:02, 06.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
10:41, 06.02.2026
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
06:43, 06.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
08:41, 06.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
09:19, 06.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
07:37, 06.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
