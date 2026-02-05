Случаят "Епстийн" застраши поста на Киър Стармър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Британският премиер Киър Стармър се извини на жертвите на Джефри Епстийн и отправи остра критика към бившия посланик в САЩ Питър Манделсън, като заяви, че е повярвал на "лъжите му", преди да го назначи.

Стармър е подложен на огромен натиск заради решението да назначи Манделсън, когато вече бяха известни връзките му с американския сексуален престъпник Епстийн.

Манделсън подаде оставка от поста си в Камарата на лордовете във вторник и в момента е обект на полицейско разследване за предполагаемо неправомерно поведение.

Проучванията сочат, че Стармър вече е изключително непопулярен сред британската общественост, а членове на неговата собствена Лейбъристка партия твърдят, че позицията му е застрашена.

