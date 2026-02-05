Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
За да не бъдат застрашени парите на държавата - заплати, пенсии и компенсации, точно преди парламентарните избори и след тях, докато се сформира нов кабинет, пред сегашните управляващи има два сценария - поредно удължаване на план-сметката от миналата година или внасяна на нов бюджет. Удължителното действие на бюджета важи до 31 декември. Какви са нагласите на парламентарните партии?

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Това, което заявихме по време на консултациите при президента Йотова, е, че е необходим удължителен бюджет, за да може да посрещнем изборите с ясонта как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и да бъдат финансирани публичните ресурси, публичните услуги. Едно е ясно - това правителство си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет."

Габриел Вълков, "БСП - Обединена левица": От самото начало говорим, че бюджет трябва да има, за да бъдат гарантирани социалните плащани на всеки граждани. Това, което заложихме в този бюджет, трябва да бъде прието. Заложихме на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на пенсиите, нещо, от което всеки български гражданин има нужда."

Станислав Балабанов, ИТН: " БСП, ние не сме съгласни с тях. В момента нямаме мнозинство в парламента, удължителната форма на бюджета ще си продължи, а евентуално редовно правителство както се събере след изборите, тогава ще мисли за нов редовен държавен бюджет. Ние такива предложения на калпак няма да приемем в зала."

Искра Михайлова, "ДПС - Ново начало": "Удължаване на сегашния бюджет във всички случаи трябва да има, за да функционира държавата. Дали ще има нов бюджет, дали ще има гласуване на бюджет, дали служебното правителство ще внесе, дали то ще внесе удължаване на бюджета, това са все възможности, но държавата без бюджет - удължен или нов, не може да функционира."

Хасан Адемов, АПС: "Народното събрание и Министерският съвет трябва да предложат и парламентът да вземе решение за удлъжаване на този бюджет, защото в крайна сметка публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани. Не смятам, че такова решение следва да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло."

Снимки: Десислава Кулиева, БНТ

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Правителството в оставка и мнозинството твърде вероятно е да продължават с временен бюджет. Такъв не може да бъде гласуван от това мнозинство. Мен ме съмняват даже, че могат да съберат гласове и да продължат отново."

#Бюджет 2026 # Народно събрание #Държавен бюджет

