ЗАПАЗЕНИ

Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от света

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
У нас
Слушай новината

Шест села в Община Ардино са откъснати от света, след като придошлите води на река Арда заляха единственият мост моста край село Китница. Заради обилните валежи, продължаващи цяло денонощие, беше обявено частично бедствено положение. Няма опасност за хора и населени места.

Буйните води на Арда заливат за четвърти път тази зима моста, който свързва Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука с останалите населени места.

Това се случва по няколко пъти в годината. Полиция спря достъпа до затворения участък от пътя. А хората в селата знаят, че трябва да се запасят с хранителни продукти.

Сали Мюмюн, кмет на с. Китница: "Винаги се чуваме не само за обстановката, ако не налага за лекарства и това онова. Обаче имаме случаи, когато през Дяволския мост до Русалско са стигали пеша за лекарства, а пък прeди години е имало случаи с хеликоптер да им дадат, да им носят инсулин за болен човек."

Дяволският мост, през който може да се стигне до населените места при бедствие, е туристическа атракция и е на 4 километра от селата.

Гюнай Али: "Държавата трябва да се заеме, да направи някакъв нов мост иначе е трудно за хората."

Никола Чанев, областен управител на Кърджали: "Агенция "Пътна инфраструктура" в момента е в предпроектни процедури и се предвижда моста да бъде ремонтиран изцяло и неговото ниво да бъде качено, за да не се случва това."

С повишено внимание се наблюдават всички реки и язовирите Кърджали и Студен кладенец, които до часове ще прелеят.

# река Арда #бедтсвено положение

Product image
