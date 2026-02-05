Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение

Женският доберман Пени спечели най-голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение – едно от най-престижните състезания за кучета в света. Над преварата събра хиляди участници от различни държави.

Пени впечатли съдиите с отлична стойка, елегантно движение и спокойно поведение. В последния кръг тя се изправи срещу победителите от другите породи и беше избрана за „Най-добро в шоуто“.

Това е голям успех както за кучето, така и за породата доберман, която рядко печели най-високата награда на това изложение.