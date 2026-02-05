БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Робот изследва вулкана Етна в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Учени от Висшето техническо училище в Цюрих използват четирикрак робот-куче за изследване на вулкана Етна в Италия. Роботът засича газове, показващи какво се случва под повърхността, като замества хора в опасния терен.

Роботът е снабден с масспектрометър и множество сензори, движи се сам по кратери и ронлив пясък с помощта на изкуствен интелект.

По време на тестовете на Етна роботът е изпълнил няколко автономни мисии, открил е изкуствено поставени източници на газ и е засякъл естествени емисии на въглероден и серен диоксид.

Идеята е в бъдеще роботът сам да достига до опасни зони на километри разстояние и да помага за по-ранно предупреждение при възможни изригвания на вулкани.

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: По света

Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара
Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара
Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение
Чете се за: 00:45 мин.
Бурята Леонардо отне живот и принуди хиляди да напуснат домовете си Бурята Леонардо отне живот и принуди хиляди да напуснат домовете си
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 05.02.2026 г. Новините 05.02.2026 г.
Чете се за: 04:02 мин.
Сибирски тигър в частен двор в Румъния предизвика проверка Сибирски тигър в частен двор в Румъния предизвика проверка
Чете се за: 01:17 мин.
Най-сладкият полумаратон: бегачи обикалят сладкарници в Копенхаген Най-сладкият полумаратон: бегачи обикалят сладкарници в Копенхаген
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ