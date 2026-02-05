Робот изследва вулкана Етна в Италия

Учени от Висшето техническо училище в Цюрих използват четирикрак робот-куче за изследване на вулкана Етна в Италия. Роботът засича газове, показващи какво се случва под повърхността, като замества хора в опасния терен.

Роботът е снабден с масспектрометър и множество сензори, движи се сам по кратери и ронлив пясък с помощта на изкуствен интелект.

По време на тестовете на Етна роботът е изпълнил няколко автономни мисии, открил е изкуствено поставени източници на газ и е засякъл естествени емисии на въглероден и серен диоксид.

Идеята е в бъдеще роботът сам да достига до опасни зони на километри разстояние и да помага за по-ранно предупреждение при възможни изригвания на вулкани.