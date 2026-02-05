Депутатите гласуват промените в Изборния кодекс

В парламента депутатите от сутринта дебатират по предложените от "Възраждане" промени в Изборния кодекс, който се отнасят до броя на секциите за гласуване в чужбина. Ще бъдат ли ограничени те още за вота през пролетта? И по какви правила ще гласуваме на следващите избори?

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС - така ПП-ДБ определиха предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите извън дипломатическите представителства до 20.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел: да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили ДПС-НН и които са оттеглили подкрепата си от ИТН."

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България.

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят." Мартин Димитров, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Българите в чужбина изпращат огромни количества средства в България."

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. "Възраждане" им опонираха.

Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": 37 години ДПС разчита на едни жертви в България каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити и едни хора в Турция, които дори не знаят български. Севим Али, депутат от ПГ на АПС: "Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента."

Последва спор кой на кого какво е обещал.

Божидар Божанов, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Най-накрая имаме ясните мотиви защо изобщо това нещо се случва и това е, че Борисов бил обещал на "Възраждане". Срещу какво е това обещание?" Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "9 месеца гласувахте с Пеевски и с Борисов в сглобката, сега уж не ги познавате." Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ в продължение на близо 10 години сигурно е защитавала ограничаването на секциите. Това беше и 2015 - 2016 г., и 2021. Така че не ни обвинявайте в някакви сделки и уговорки и т.н." Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Просто можеше да се изгласуваш сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. Просто ПП-ДБ просто го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили."

Има кворум, няма кворум, почивка и отново. Все пак дебатът продължи с фокус: българите зад граница.

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Те са избягали благодарение на 15-годишното управление на Борисов, което ги е докарало до икономически колапс." Юлиана Матеева, депутат от ПГ на "Величие": "Ставаме свидетели как ще се приеме противоконституционен текст."

Имаше и сблъсък АПС срещу "ДПС - Ново начало", въпреки че и двете формации са срещу ограничението на секции.

Искра Михайлова, депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Какво послание изпращаме ние на нашите сънародници по света? Казваме им ясно и просто от тази зала: не се интересуваме от вас. Тези хора работят и за България. Те държат на връзките си с родината си." Хюсни Адем, депутат от ПГ на АПС: "Колко ловки сте, за да използвате машата "Възраждане", за да прокарате това, което искате, а всъщност вие трябва само да убедите някои граждани извън България да гласуват за вас."

Асен Василев се закани да говори 80 минути. Речено сторено. За 81 минути прочете секция по секция партия по партия резултатите от последния вот във Великобритания и Съединените щати.

Асен Василев, председател на ПП: "Всеки един град, който изчетох има български граждани, чието право на глас имате намерение да отнемете." Цвета Рангелова, депутат от ПГ на "Възраждане": "Никой никого от нищо не лишава, господин Василев." Александър Иванов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Трябваше да бъде прекъснат и порицан. Аз знам какво следваше: дежурния по мегафон господин Венко Сабрутев щеше да изскочи и той, за какво му е тоя мегафон не знам."

По примера на ПП-ДБ и "Възраждане" четоха 27 минути резултати секция по секция, но от Турция и се обърнаха към българите в другите държави.

Георги Хрисимиров, депутат от ПГ на "Възраждане": "Ако не мине предложението на "Възраждане" срещу един ваш глас стоят три в Турция."

ПП-ДБ и АПС призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето. Чуха се и предупреждения за сезиране на Конституционния съд.