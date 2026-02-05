Спасиха сърничка, паднала в преливника на язовир "Огоста"

Бедстваща сърна, за която екип на БНТ подаде сигнал до горското в Монтана, днес призори бе успешно упоена и извадена от канала на преливника на язовир "Огоста". Вчера освен вече известният Сико от Монтана, който помага на всичко живо, в спасителната операция за общо 3 животни, се включи и нашият екип в района, начело със Светлин Балкански. Светлин облетя с дрон територията, за да се локализира местоположението на сърната.

Котката и кучето бяха спасени още вчера, при което беше открита и една вече мъртва сърна. Вчера в преливника обаче остана друга сърна, която хората не можаха да извадят.

В акцията днес участваха служители на Териториалната дирекция на Северозападно държавно предприятие, на пожарната и гражданска защита, както и ветеринарен екип. Животното е било прегледано от ветеринар и предадено на председателя на местната ловна дружинка. След като се е събудила от упойката, сърната е била транспортирана до горски територии, откъде се предполага, че е дошла в градската зона.

инж. Александър Александров, директор Държавно горско стопанство-Монтана: "Влязохме в канала. Трудно, но влязохме. Успяхме да я упоим. После я дадохме на председателя на ловната дружинка "Мала Кутловица", чийто район граничи с въпросното място. След като се е съвзела от упойката, ловецът я е освободил в природата. Наблюдаваме често навлизане на диви животни в покрайнините на населените места. Там мисля, че по дворовете гледат животни и може би е имало фураж някакъв разхвърлян или просто суровите зимни условия са я принудили да потърси убежище по-близо до населеното място и за съжаление е попаднала на канала."

Ако попаднете на бедстващи диви или други животни, може да подавате сигнали до институциите или на телефон 112. Опитите за спасение на диви животни от необучени хора крие големи рискове, както за хората, така и за самите животни.