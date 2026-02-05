Олимпийският огън е все по-близо до Милано

Олимпийският огън е на път да пристигне на финалната си дестинация – Милано, часове преди откриването на Зимните олимпийски игри. Повече за предстоящата церемония ще разкаже и Калин Гугов, който вече се намира на италианска земя. Церемонията ще бъде предавана на живо по БНТ 1 и БНТ 3 утре 21:00 чса.

Едно от знаковите лица в спортния отдел говори за атмосферата в града преди старта на събитието, което ще открие и най-големия спортен форум.

„Ден преди началото на Зимните олимпийски игри Милано ври и кипи с духа на най-големия зимен спортен форум. След броени часове по улиците на Милано ще мине и шествието с олимпийския огън. Шествие, което днес в своя 60-и етап, ще приключи на емблематичната за града Миланска катедрала. След повече от 12 000 километра, изминати от цяла Италия и два месеца, днес ще приключи своето пътешествие. Преди утре да бъде официални запален“, сподели Гугов.

