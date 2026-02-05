БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийският огън е все по-близо до Милано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Часове преди откриването на Зимните олимпийски игри

Олимпийският огън е все по-близо до Милано
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският огън е на път да пристигне на финалната си дестинация – Милано, часове преди откриването на Зимните олимпийски игри. Повече за предстоящата церемония ще разкаже и Калин Гугов, който вече се намира на италианска земя. Церемонията ще бъде предавана на живо по БНТ 1 и БНТ 3 утре 21:00 чса.

Едно от знаковите лица в спортния отдел говори за атмосферата в града преди старта на събитието, което ще открие и най-големия спортен форум.

Ден преди началото на Зимните олимпийски игри Милано ври и кипи с духа на най-големия зимен спортен форум. След броени часове по улиците на Милано ще мине и шествието с олимпийския огън. Шествие, което днес в своя 60-и етап, ще приключи на емблематичната за града Миланска катедрала. След повече от 12 000 километра, изминати от цяла Италия и два месеца, днес ще приключи своето пътешествие. Преди утре да бъде официални запален“, сподели Гугов.

Повече можете да видите във видеото!

Свързани статии:

Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 БНТ 3
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 БНТ 3
Гледайте пряко вълнуващата церемония по откриването на Игрите с...
Чете се за: 03:42 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Калин Гугов #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Видео

Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика
Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика
Спортни новини 05.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.02.2026 г., 12:25 ч.
Кантен Фийон Майе - легендата на френския биатлон Кантен Фийон Майе - легендата на френския биатлон
Чете се за: 02:20 мин.
Спортни новини 05.02.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.02.2026 г., 06:30 ч.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
14411
Чете се за: 00:22 мин.
Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ