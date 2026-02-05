Къщата на създателя на Морската градина във Варна тъне в разруха

Къщата на създателя на Морската градина във Варна - Антон Новак, е занемарена и се руши. От години има идея тя да бъде превърната в посетителски център с музейна част. Обявената обществена поръчка, обаче, се проваля, тъй като фирмите не отговаряли на изискването да работят с обекти, които са част недвижимото културно наследство.

От общината търсят изпълнител на проекта, след което ще намери и строител, който да реновира къщата с финансиране от общинския бюджет.

Посетителският център ще бъде филиал на Музея за нова история на Варна.