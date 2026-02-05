БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург участвал в операцията

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
По света
Д-р Виктор Андреу е пластичен хирург, част от екипа, осъществил революционната операция

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След извършената в Испания първа в света трансплантация на лице от донор, подложил се на евтаназия, пред БНТ говори пластичният хирург участвал в операцията. С какви предизвикателства са се сблъскали лекарите и каква надежда дава този революционен метод в хирургията, разказва Теодора Георгиева…

15 часа и около 40 лекари участват в първата в света трансплантация на лице от донор, подложил се на евтаназия. Д-р Виктор Андреу е пластичен хирург, част от екипа, осъществил революционната операция.

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Това е нещо ново. Различното в този случай е донорът. Това е първият случай в света, когато донорът е поискал евтаназия. В Испания от 5 години тя е легализирана, когато има такъв донор, поискал евтаназия, трябва подготовка за операцията, имахме в случая 3 седмици да планираме операцията."

А тя е дело на усилията на голям екип лекари.

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Много голям екип се включи – 25 пластични хирурзи, повече от 10 анестезиолози, реаниматори – като само лекарите са около 40. Операциите и при реципиента и при донора започнаха по едно и също време, но операцията продължи около 15 часа."

В конкретния случай реципиентът е жена, която се е нуждаела от трансплантация на централната част на лицето.

БНТ: Каква е била причината тази жена да загуби части от лицето си?

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Тази пациентка беше с инфекция, дълго време прекара в интензивно отделение. Тя страдаше от некроза на части от тялото –пръсти на ръцете, части от пръстите на краката.Това често се среща при такива пациенти, но в този случай странното беше, че тази жена имаше некроза и на носа, устата. А това не е обичайно."

За да продължи да има нормален живот, единствената алтернатива пред пациентката е била трансплантацията.

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Тя имаше известни ограничения. Ние трябваше да направим ново лице, защото реципиентът, тази жена беше загубила носа си, част от устата, способността си да се храни, пие, говори, възможността да диша през носа си. Тя можеше да остане жива без тази трансплантация, но със страшно много ограничения, които реално нарушават качеството ѝ на живота. Трансплантирахме кожа, тъкани, мускули, необходими за хранене, движение на лицето за изразяване на емоции, разбира се нерви, за да могат да се движат тези мускули, както и вени, за да сме сигурни че кръвния поток е възстановен в тези тъкани."

За да се реализира подобен вид трансплантация и реципиентът и донорът трябва да отговарят на опредени критерии – един и същи пол, съвпадаща кръвна група.

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Ние търсим донор с подобен цвят на кожата като тази на реципиента. Друго много важно нещо е размерът на главата."

БНТ: Какви бяха предизвикателствата след такава трансплантация, кой беше най-големия ви страх?

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Най-големият страх като при всяка трансплантация е да не отхвърли реципиента трансплантираните органи, същото важи и за лицето."

Д-р Андреу обяснява, че след успешната трансплантация следва дълъг период на възстановяване:

"Отне време да се научи да се храни отново и как да движи лицето си. Сега тя има нова идентичност, ново лице. Ние не можем да го възстановим във вида, който е било лицето преди. Носът е различен. Има разлика."

БНТ: Каква беше първата реакция на жената след възстановяването, какво видяхте в нейните очи?

д-р Виктор Андреу – пластичен хирург: "Тя беше превързана, но много позитивно настроена. Тя сега започва наново живота си. Все още това не е финалният резултат, още ще се подобрява. Но мога да кажа, че постигнахме много добър резултат. Тя е щастлива с новото си лице."

В Испания досега са извършени 6 трансплантации на лице, а в световен мащаб – 54.

#трансплантация на лице #операция на лице #Испания #евтаназия #донори #Барселона

Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург участвал в операцията
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
