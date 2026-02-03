БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Испания извършиха първата лицева трансплантация от донор, който се подложил на евтаназия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:37 мин.
По света
испания извършиха първата лицева трансплантация донор подложил евтаназия
Снимка: илюстративна
Клиника в Барселона съобщи, че е извършила първата в света лицева трансплантация, при която донорът доброволно е предоставил лицето си, преди да се подложи на процедура за асистирана смърт (евтаназия), предаде Ройтерс.

Комплексната хирургическа интервенция включвала трансплантация на многосъставна тъкан от централната част на лицето и е изисквала участието на около 100 специалисти, сред които психиатри и имунолози, съобщиха от престижната болница Vall d'Hebron.

Координаторът на трансплантацията, Елизабет Навас, коментира, че донорът е проявила "ниво на зрялост, което оставя всеки без думи".

"Някой, който е решил да сложи край на живота си, посвещава едно от последните си желания на непознат и му дава втори шанс", добави тя.

Реципиентката, идентифицирана само с първото си име – Карме, е страдала от некроза на лицевата тъкан след бактериална инфекция, причинена от ухапване от насекомо, което е засегнало способностите ѝ да говори, да се храни и да вижда.

"Когато се гледам в огледалото вкъщи, започвам да се усещам повече като себе си", каза Карме и добави, че възстановяването ѝ върви добре.

При трансплантации на лице донорът и реципиентът трябва да имат еднакъв пол, съвпадаща кръвна група и подобен размер на главата.

С население от 49,4 милиона души, Испания е глобален лидер в трансплантациите на органи вече повече от три десетилетия. През 2021 г. страната става четвъртата в ЕС, която легализира евтаназията.

Половината от шестте лицеви трансплантации, извършени в Испания, са направени от екипите на Vall d'Hebron, а болницата реализира и първата в света лицева трансплантация през 2010 г. Говорител на лечебното заведение отказа да съобщи точната дата на последната процедура по съображения за сигурност, но потвърди пред Ройтерс, че тя е извършена през есента на 2025 г.

През миналата година в Испания са извършени около 6300 трансплантации на органи, като най-често се е осъществявала трансплантация на бъбрек, сочат данни на Министерството на здравеопазването. През 2024 г. 426 души са се подложили на евтаназия, според официалната статистика на правителството.

