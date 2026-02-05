Димо Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза

Политическите консултации за служебен кабинет и предстоящите избори предизвикват напрежение и остри реакции. Депутатът Димо Дренчев от "Възраждане" заяви в студиото на "Денят започва", че вторият кръг консултации е излишен и забавя излизането от политическата криза.

Според партията най-добрият вариант е бързо назначаване на служебно правителство и насрочване на избори:

"Максимално бързото назначаване на служебно правителство и отиване на избори е най-добрият вариант за България."

По думите на Дренчев, датата 19 април не отговаря на понятието "бързи избори":

"19 април вече не е бързо. Бързо ще бъде 29 март."

Той коментира и темата за Изборния кодекс, като подчерта, че предложенията на "Възраждане" не са нови и целят ограничаване на външно влияние върху изборния процес.

"Ние го предлагаме това нещо в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание."

По отношение на ДПС Дренчев е категоричен:

"За нас няма добро и лошо ДПС. И Доган, и Пеевски не са положителни герои в българската политика."

Дренчев коментира и евентуалното политическо участие на Румен Радев, като заяви, че неговият проект използва идеи от програмата на "Възраждане":

"Позициите, които проектът на президента използва, са буквално копирани от нашата програма."

Въпреки това, той подчерта сериозни идеологически различия между двете формации:

"Той е позициониран много по-евроатлантически, докато "Възраждане" стои за принципите на суверенните държави."

Относно бъдещо сътрудничество позицията на партията остава условна:

"Ако той заяви позиции, които съвпадат с нашите – да."

Дренчев отхвърли твърденията за партньорство с ГЕРБ:

"Не съществува такова партньорство. Те са управляващи, ние сме опозиция."

Вижте целия разговор във видеото