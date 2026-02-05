Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби

Втори ден на преговори между делегации на САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби в опит да договорят условията за евентуален край на войната.

Главният украински преговарящ Рустем Умеров коментира снощи в ЕКС, че работата през първия ден от разговорите е била "съществена и продуктивна". Основните въпроси на масата са настояването на руската страна Украйна да се изтегли напълно от Донецка област, както и съдбата на Запорожката АЕЦ, която е в територия под руски контрол.

Украйна настоява конфликтът да се замрази по настоящите фронтови линии. Украинският президент Володимир Зеленски коментира снощи, че преговорите трябва да доведат до мир, а не да дадат нова възможност на Русия да продължава войната. В интервю за френската телевизия Франс 2, той каза, че броят на загиналите украински войници в конфликта е 55 000.