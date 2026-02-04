БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обсъждат провеждането на следващата зимна олимпиада да бъде през януари

Чете се за: 01:52 мин.
По света
Два дни остават до началото на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Притеснителните валежи в Италия вече отшумяват, а организаторите са категорични, че ситуацията е овладяна.

Българската национална телевизия ще ви покаже на живо церемонията по откриването на 6 февруари от 21.00 часа. Преди това от 19.00 ч. е предаването "Днес на игрите" и можете да го гледате по БНТ 1 и БНТ 3.

Зрителите, събрали се на емблематичния стадион "Сан Сиро" в Милано за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри могат да оставят чадърите си у дома, съобщи метеорологичната служба на италианските военновъздушни сили, прогнозирайки прекъсване на дъжда, който залива града от дни. Синоптиците казват, че метеорологичната картина, която донесе постоянни проливни валежи в Северна Италия, ще се успокои точно навреме за глобалното събитие, което ще се проведе и в съ-домакин Кортина д'Ампецо.

Именно климатичните промени принуждават Международния олимпийски комитет да преразгледа периода на провеждането на бъдещите форуми. Обсъжда се следващите Зимните олимпийски игри да бъдат преместени през януари от сегашния им срок през февруари.

"Обсъждаме провеждането на Игрите да бъде през януари. Параолимпийските игри сега са през март, а това е много късно, защото слънцето е достатъчно силно, за да разтопи снега.

Според проучване на Международния олимпийски комитет до 2040 г. само 10 държави ще могат да бъдат домакини на зимните олимпийски и параолимпийски, заради покачването на температурите по целия свят.

