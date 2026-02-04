Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

Играхме цял мач с напрежение. Целият отбор играхме напрегнато и с много лични грешки. Това беше разликата в целия мач. Това каза пред БНТ старши треньорът на Славия Иван Димитров след поражението с 2:3 гейма от Драгоман в най-оспорвания мач от 12-ия кръг на НВЛ за жени.



Той коментира и темата със Симона Бакърджиева, която отсъства от състава.

„Не знам точно къде е. Тя сама реши да прекъсне с волейбола, това си е нейно решение. Всеки има причини за всичко. Преди да стане „Мис“, беше волейболистка в Славия и трябва да защитава Славия, за мен. Нямам лоши чувства към нея, благодаря и за годините в Славия, тя го реши. Ние сме млад отбор и не можем да изиграем два мача последователни“, каза Димитров.

Вижте интервюто във видеото!