СПЕЦИАЛЬНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Антон Петров: Гледаме мач за мач, защото съставът е експериментален

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Старши треньорът на Драгоман отличи отборната игра и желанието за успех на тима.

антон петров гледаме мач мач съставът експериментален
Старши треньорът на Драгоман Антон Петров сподели, че много от момичетата му играят извън позиции, заради липсата на по-широк състав.

Въпреки трудностите отборът спечели домакинството си на Славия с 3:2 гейма от 12-ия кръг на женското волейболно първенство.

"Експериментален състав, който успя да превъзмогне себе си, за да си вземе мача. Колективността, единствената причина, за да се вземе мача. Надявам се тази победа да е тласък за следващи такива, но в далечното бъдеще няма да гледаме, ще гледаме мач за мач. Съставът е експериментален. Много хора не играят на позициите си, поради липса на техни колеги", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Наставникът отличи отборната игра и желанието за успех.

"Всички допринесоха, затова не мога да отлича изобщо даже тактически схеми на работа или някой. Имаше изключително технически брак и от двете страни в този мач. Единственото, което се случи е, че нашите момичета успяха да се съберат и да бъдат заедно. Искаха победата повече. За нас няма такова значение крайното класиране, ако всеки път играем по този начин - сърцато", допълни специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Антон Петров

