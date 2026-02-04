Драгоман сломи Славия след драма в пет гейма

Драгоман извоюва ценна и драматична победа над Славия с 3:2 гейма (25:18, 24:25, 25:22, 21:25, 15:10) в един от най-оспорваните двубои от кръга в женското волейболно първенство. Срещата премина през сериозни обрати и бе решена едва в тайбрека, където домакините показаха повече хладнокръвие и характер.

След размяна на геймове и равностойна игра в хода на целия мач, Драгоман наложи волята си в решаващата пета част, за да стигне до успех, който може да се окаже ключов в битката за по-предно класиране.

В останалите срещи от кръга фаворитите не допуснаха изненади. Левски София се наложи с 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) над Марица 2022 и запази второто си място във временното класиране, като столичният тим вече има десет победи от началото на сезона.

ЦСКА също записа чист успех, след като надделя с 3:0 (25:15, 25:17, 25:17) над Дея спорт. „Червените“ продължават възхода си с трета поредна победа и заемат третата позиция с актив от 28 точки.

Погледите в първенството вече са насочени към предстоящото дерби между ЦСКА и Левски на 8 февруари, което обещава нова доза напрежение и емоции.