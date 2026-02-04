Семен Новиков: Почвам да се замислям дали всичко това си струва

Семен Новиков може да напусне България, ако ситуацията в родната борба не се разреши.

За БНТ олимпийският шампион сподели още, че състезателите на ЦСКА не са искали оставката на селекционера на класиците Стоян Добрев.

"Той каза план до европейското първенство, който още не е точен, защото много неща не се знаеха - къде ще проведе лагерът и как ще тренираме. Не имахме много въпроси, на които той не можеше да даде точен отговор и каза, че всичко решава федерация. Не сме правили никакъв натиск, нямаме срещу него нищо. Просто той не решава всичко. Желание имам, разбира се. Ако изпускам повече и повече време, почвам да се замислям дали си струва всичко това или не", сподели той.

Новиков се срещна със следващото поколение борци в Перник. На събитието присъстваха още Армен Назарян и неговият си Едмонд, както и Айк Мнацаканян.

Вижте цялото интервю във видеото.