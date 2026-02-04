БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ предложиха създаване преференциална търговска зона за редки минерали и ценови таван

Мартин Гицов
Чете се за: 03:17 мин.
По света
САЩ предложиха създаване преференциална търговска зона за редки минерали и ценови таван като мерки срещу изкривяването на пазара. Страната е домакин на международна среща, посветена на достъпа до ключовите суровини. Участват повече от 50 страни от Азия, Европа, Африка и Южна Америка.

Целта на Вашингтон е да отслаби доминацията на Китай в индустриалния добив и веригите за доставка на редки елементи. Сигурният достъп до тях е част от плановете на президента Тръмп за реиндустриализирането на Америка.

Форумът във Вашингтон за достъпа до редки минерали се провежда два дни, след като президентът Доналд Тръмп обяви създаването на стратегически резерв от тези критичноважни суровини на стойност 12 милиарда долара. Редкоземните ресурси са неотменна част от американската дипломация включително по Украйна, Демократична република Конго и Гренландия. Китай контролира практически цялата верига при редкоземните елементи - от добива до преработката и интегрирането в технологични продукти. Това е мощен инструмент за натиск в търговските преговори със САЩ, включително за американските мита върху китайския внос.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Администрацията на Тръмп предлага конкретен механизъм за връщане на световния пазар на критични минерали към по-здравословно и по-конкурентно състояние - преференциална търговска зона за критични минерали, защитена от външни смущения чрез приложими ценови прагове. Ще установим референтни цени за критични минерали на всеки етап от производството, като ценообразуването ще отразява реалната пазарна стойност."

Съединените щати, Европейският съюз и Япония обявиха стратегическо партньорство за укрепване устойчивостта на снабдителните вериги за редки минерали. Съединените щати и Евросъюзът ще подпишат меморандум за разбирателство по въпроса в рамките на 30 дни.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Позволихме ... на по-голямата част от критичната минерална промишленост на Америка да загине, за да се съсредоточим върху производството. След това изнесохме производството, за да можем да се фокусираме върху проектирането на стоки. И тогава един ден се събудихме и осъзнахме, че сме аутсорснали икономическата си сигурност и самото си бъдеще. Оставихме се на милостта на този, който контролираше веригите за доставки на тези минерали. Надявам се, че днес сме се събрали като първа, но важна стъпка към поправянето на тази грешка, за да обединим колективния си талант за иновации".

По повод срещата във Вашингтон, посолството на Пекин в Съединените щати заяви, че Китай е готов да продължи да полага активни усилия в поддържането на сигурността на световните индустриални и снабдителни вериги на редки минерали.

