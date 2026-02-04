Появиха се клипове от гинекологичен кабинет в София в сайтове за възрастни

Нова серия от записи изтекоха в платени сайтове за възрастни. Този път клиповете са от гинекологичен кабинет в квартал "Редута" в София. Сигналът е подаден анонимно до медиите, а институциите се заеха със случая.

В изтеклите записи се виждат жени, заснети по време на преглед от камера, монтирана в един от ъглите на кабинета. На една от снимките е д-р Венелин Иванов. Той е и съдружник във фирмата. Разказва, че за случая разбрал от медиите.

д-р Венелин Иванов, акушер-гинеколог: "Камерата беше настроена да снима само след работно време и при активация за движение. Тя е инсталирана не от мен, а от легална фирма."

Според д-р Иванов става дума за хакерска атака.

"- Защо не сте сложиил камерата извън кабинета, а не вътре? - Защото вътре е апаратурата.

- Да, но тя може да хване и отвън, ако някой реши да влезе? - Ами така се взе решение, да е там."

Часове по-късно Здравното министерство излезе с позиция по случая. Министърът в оставка Силви Кирилов е разпоредил незабавна проверка на лекарския кабинет. От ведомството призовават пациентите да сигнализират институциите при съмнение за нелегални камери в лекарски кабинети.

Междувременно часовете на д-р Венелин Иванов за днес бяха отменени. По думите му предстои камерата да бъде демонтирана за по-голяма сигурност на пациентите.