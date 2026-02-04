Италианската легенда в шортрека Ариана Фонтана се готви за още една Олимпиада у дома

Ариана Фонтана е една от най-успешните състезателки в шортрека и се подготвя за Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Тя вече има дълга кариера и много медали, а сега тренира внимателно, защото тялото ѝ се възстановява по-бавно с годините.

Фонтана разказва, че за нея е специално да се състезава в родината си, за да бъде по-близо за семейството и да балансира спорта с личния живот. Фонтана не потвърждава дали това ще е последната ѝ олимпиада, но признава, че би било перфектен финал, ако реши да спре след игрите.