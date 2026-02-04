Фестивал на светлината в Копенхаген

В датската столица Копенхаген започна голям и многоцветен Фестивал на светлината. В продължение на три седмици градът ще бъде осветен от красиви светлинни инсталации, превръщащи улици, сгради и паркове в приказка.

Тази година фестивалът се провежда под мотото „Представете си мир“ и има за цел да създаде усещане за спокойствие, радост и топлина през дългите зимни дни в Дания.

Жителите и гостите на Копенхаген могат да се разходят вечер и да видят как светлината рисува по сградите, превръщайки града в галерия на открито.