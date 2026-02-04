Испания обмисля нови правила за ограничаване на социалните мрежи за деца

Испания също обмисля нови правила, които да ограничават използването на социални мрежи от деца под 16 години. Целта е децата да бъдат по-добре защитени от опасно и неподходящо съдържание като насилие, обиди и фалшиви предизвикателства, които вредят на психиката.

Ако правилата бъдат приети, платформите ще трябва по-бързо да премахват вредно съдържание, а при нарушения ще има глоби.

Други държави като Франция, Гърция и Дания също обсъждат подобни мерки, а Австралия вече въведе забрана за деца под 16 години.