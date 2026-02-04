Ученици научиха как любимите храни могат да станат по-здравословни

Над 1000 ученици от 10 училища в страната разбраха, че любимите им храни могат да бъдат едновременно вкусни и здравословни. С помощта на шеф-готвача Никола Симеонов децата научиха да приготвят по-здравословни версии на познати ястия като пица и сандвичи.

Мобилната кухня на готвача влезе в училищните зали и превърна ученето в истинско кулинарно приключение. Учениците не само слушаха полезни съвети, но и готвиха заедно с професионалиста.

По време на срещите децата говориха за това защо храната е важна за здравето, кои продукти ни дават повече енергия и как малките промени в менюто могат да ни помогнат да се чувстваме по-добре всеки ден.

Инициативата е част от проекта „Култура на храненето – български традиции в европейския свят“ и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Финалът на инициативата беше в 18-то СУ „Уилям Гладстон“ в София, където 220 осмокласници се включиха в здравословното готвене.